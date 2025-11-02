मुंबई

Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलचा मेगाब्लॉक रद्द, कारण आलं समोर; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Central Railway: रेल्वे प्रशासनाने मुंबई लोकल मेगाब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा जाहीर केली आहे.
मुंबई : रेल्वे प्रशासनाकडून आठवड्याच्या प्रत्येक रविवारी सिग्नल यंत्रणा यासह इतर तांत्रिक अडचणींच्या कामासाठी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. आज रविवार (ता. २) रोजीही मुंबई लोकलच्या तिन्ही रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र आता हा मेगाब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

