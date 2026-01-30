Mumbai Local: मुंबईतील ट्रेनमधील शौचालयाची दुर्गंधी दूर होणार! रेल्वेचा क्रांतिकारी निर्णय; नवीन योजना काय?

ट्रेनमधून प्रवास करताना आता टॉयलेटच्या दुर्गंधीने नाक दाबावं लागणार नाही आहे. कारण पश्चिम रेल्वेने एक नवीन तंत्रज्ञान आणलं आहे. ज्यामुळे ही दुर्गंधीच गायब होऊन जाणार आहे. लोअर परळच्या रेल्वेच्या वर्कशॉपमध्ये ३ लाख लिटरचा अत्याधुनिक अॅनारोबिक मायक्रोबियल प्लांट बसवला जात आहे..मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांमधील कोच अटेंडंट, टीटीई आणि इतर कर्मचाऱ्यांना अनेकदा प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असे. बिघाड झालेल्या बायो-टॉयलेटमुळे किंवा बॅक्टेरियाच्या कमतरतेमुळे येणारी दुर्गंधी प्रवास खराब करत असे. ही समस्या विशेषतः जेव्हा ट्रेन स्टेशनवर थांबायची किंवा निवासी भागातून जात असे तेव्हा गंभीर बनत असे. या दुर्गंधीमुळे अनेकदा प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद व्हायचे..Mumbai Local: लोकलमध्ये जाहिरातबाजी! बाबा बंगालीनंतर भोजपुरी चित्रपटांच्या ऑडिशनचे फलक; नियमांना हरताळ.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, या बायो-डायजेस्टर टँकमध्ये वापरले जाणारे विशेष बॅक्टेरिया डीआरडीओने विकसित केले आहेत. हे बॅक्टेरिया काही तासांत मानवी कचऱ्याचे पाण्यात आणि मिथेन सारख्या वायूंमध्ये रूपांतर करतात. नवीन प्लांटच्या स्थापनेमुळे रेल्वेकडे नेहमीच उच्च दर्जाच्या बॅक्टेरियाचा साठा असेल. आतापर्यंत बॅक्टेरियाचा पुरवठा बाह्य स्रोतांवर अवलंबून होता, ज्यामुळे कधीकधी गुणवत्ता किंवा वेळेवर उपलब्धता धोक्यात येत असे. .Mumbai: मालाड प्रकरणानंतर प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! लोकलमधील प्रवाशांवर नजर ठेवणार, ट्रेनमध्ये तब्बल १२ हजार सीसीटीव्ही बसवणार.लोअर परळमधील या भव्य प्लांटमुळे ट्रेनच्या देखभालीदरम्यान ताजे बॅक्टेरिया कल्चर त्वरित जोडता येईल. टाकीमध्ये योग्य प्रमाणात बॅक्टेरिया असल्याने कचरा विघटन जलद होईल. यापुढे गाड्यांमधील कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधीशी संबंधित तक्रारी आणि प्रवाशांच्या रागाचा सामना करावा लागणार नाही. या उपक्रमामुळे केवळ 'स्वच्छ भारत अभियान' बळकट होणार नाही तर भारतीय रेल्वेचा प्रवास आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या जवळ येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.