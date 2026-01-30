मुंबई

Mumbai Local: मुंबईतील ट्रेनमधील शौचालयाची दुर्गंधी दूर होणार! रेल्वेचा क्रांतिकारी निर्णय; नवीन योजना काय?

Mumbai Local Train News: मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवरील बायो-टॉयलेटची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने लोअर परळमध्ये अत्याधुनिक "बॅक्टेरिया प्लांट" बसवला आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
Bacterial treatment plant Lower Parel

Bacterial treatment plant Lower Parel

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

ट्रेनमधून प्रवास करताना आता टॉयलेटच्या दुर्गंधीने नाक दाबावं लागणार नाही आहे. कारण पश्चिम रेल्वेने एक नवीन तंत्रज्ञान आणलं आहे. ज्यामुळे ही दुर्गंधीच गायब होऊन जाणार आहे. लोअर परळच्या रेल्वेच्या वर्कशॉपमध्ये ३ लाख लिटरचा अत्याधुनिक अॅनारोबिक मायक्रोबियल प्लांट बसवला जात आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Railway Administration

Related Stories

No stories found.