Mumbai Local: नववर्षाच्या जल्लोषासाठी मुंबई लोकल सज्ज! मध्यरात्री धावणार विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक

Mumbai Local New Year Eve Special Trains: संपूर्ण मुंबईत नवीन वर्षाच्या उत्सवासाठी सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी मध्य रेल्वे मुख्य आणि हार्बर मार्गांवर चार विशेष उपनगरीय लोकल गाड्या चालवणार आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

Mumbai Local Train News: मध्य रेल्वेने ३१ डिसेंबर २०२५ आणि १ जानेवारी २०२६ च्या मध्यरात्री चार विशेष उपनगरीय गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात नवीन वर्ष साजरे करणाऱ्या प्रवाशांना सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर या विशेष सेवा चालवल्या जातील.

