Mumbai Local: नववर्षाच्या जल्लोषासाठी मुंबई लोकल सज्ज! मध्यरात्री धावणार विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक

Mumbai Local Train News: मध्य रेल्वेने ३१ डिसेंबर २०२५ आणि १ जानेवारी २०२६ च्या मध्यरात्री चार विशेष उपनगरीय गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात नवीन वर्ष साजरे करणाऱ्या प्रवाशांना सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर या विशेष सेवा चालवल्या जातील. .प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वे कडून नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला (३१.१२.२०२५/ ०१.०१.२०२६ मध्यरात्री) ४ विशेष उपनगरीय रेल्वे सेवा चालविण्यात येणार आहेत. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला विशेष उपनगरी सेवा ३१.१२.२०२५/ ०१.०१.२०२६ मध्यरात्री ०१.३० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सुटेल आणि कल्याण येथे ०३.०० वाजता पोहोचेल. .नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला विशेष उपनगरी सेवा ३१.१२.२०२५/ ०१.०१.२०२६ मध्यरात्री ०१.३० वाजता कल्याण येथून सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ०३.०० वाजता पोहोचेल. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला विशेष उपनगरी सेवा ३१.१२.२०२५/ ०१.०१.२०२६ मध्यरात्री ०१.३० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सुटेल आणि पनवेल येथे ०२.५० वाजता पोहोचेल..नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला विशेष उपनगरी सेवा ३१.१२.२०२५/ ०१.०१.२०२६ मध्यरात्री ०१.३० वाजता पनवेल येथून सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ०२.५० वाजता पोहोचेल. या सर्व विशेष उपनगरी सेवा सर्व स्थानकांवर थांबतील. प्रवाशांनी याची नोंद घ्यावी, या विशेष सेवांचा लाभ घ्यावा व सुरक्षित प्रवास करावा, अशी विनंती आहे..सणासुदीच्या काळात विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवत, मध्य रेल्वेने गुरुवारी सांगितले की त्यांनी अनधिकृत आणि विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई वाढवली आहे, २०२५-२६ (एप्रिल ते नोव्हेंबर) या आर्थिक वर्षात २७.५१ लाख प्रवाशांकडून १६४.९१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, खऱ्या प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून आम्ही तिकीट तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे.