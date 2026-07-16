Mumbai Local Attack : मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा रक्तरंजित घटना ! धावत्या ट्रेनमध्ये तिघांनी तरुणावर केले सपासप वार

मुंबईतील पश्चिम रेल्वे मार्गावर झालेल्या तरुणाच्या हत्येच्या घटनेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच मध्य रेल्वे मार्गावर एका तरुणावर धावत्या लोकलमध्ये कोयत्याने सपासप वार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून अंबरनाथला जाणाऱ्या एका तरुणावर मध्यरात्री ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर ही घटना घडली. रात्री १२:१० च्या सुमारास लोकलच्या जनरल डब्यात दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. याच दरम्यान अचानक तीन प्रवाशांनी जखमी तरुणावर कोयत्याने अनेक वार केले. हल्लेखोरांनी वार इतके जबरदस्त केले की तरुण गंभीर जखमी झाला. हल्ला झाल्यानंतर तिन्ही आरोपी ठाकुर्ली स्टेशनवर उतरून फरार झाले..Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार.लोकल कल्याण स्टेशनवर पोहोचताच रेल्वे पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाली. त्यांनी तातडीने जखमी तरुणाला ताब्यात घेऊन रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू केला असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि उपलब्ध साक्षीदारांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..ही घटना मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणालीतील सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. गेल्या काही महिन्यांत लोकलमध्ये चाकूबाजी, मारामारी आणि लुटालूटच्या घटना वाढल्या आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वे प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत प्रवासी संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? ➡️ ही घटना ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर धावत्या लोकलमध्ये घडली.2. हल्ला कधी झाला? ➡️ हा हल्ला मध्यरात्री सुमारे १२:१० वाजता झाला.3. हल्लेखोर किती होते? ➡️ या हल्ल्यात एकूण तीन आरोपी सहभागी होते.4. जखमी तरुणाची प्रकृती कशी आहे? ➡️ तरुण गंभीर जखमी असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.5. आरोपींना अटक झाली आहे का? ➡️ सध्या आरोपी फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.6. या घटनेमुळे काय परिणाम झाला? ➡️ या घटनेमुळे लोकल प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.