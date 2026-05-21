ऐनवेळी लोकलने बदलला प्लॅटफॉर्म, पोहोचली एक्सप्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर; प्रवाशांची तारांबळ, रेल्वेचे म्हणणे काय?

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकावर बुधवारी दुपारी एक विचित्र प्रकार घडला. कसाऱ्यावरून येणारी जलद लोकल नेहमीप्रमाणे उपनगरीय फलाट क्रमांक ६ वर येणे अपेक्षित असताना ती थेट मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी राखीव असलेल्या फलाट क्रमांक ९ वर दाखल झाली. या अनपेक्षित प्रकारामुळे शेकडो प्रवाशांची एकच तारांबळ उडाली. हीच लोकल दुपारी १२.४४ वाजता सीएसएमटी-टिटवाळा जलद लोकल म्हणून सुटणार असल्याने मोठ्या संख्येने प्रवासी फलाट क्रमांक ६ वर प्रतीक्षा करीत होते. मात्र लोकल फलाट क्रमांक ९ वर आल्याचे समजताच प्रवाशांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने उद्घोषणेद्वारे प्रवाशांना फलाट क्रमांक ९ वर जाण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. महत्त्वाच्या स्थानकावर असा प्रकार घडणे हे प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे द्योतक असल्याची प्रतिक्रिया प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात आली..Bandra East Demolition : वांद्र्यातील कारवाईला हिंसक वळण, सात पोलिसांसह तीन आंदोलक जखमी; 5,300 चौरस मीटर जागेवरील 60 टक्के अतिक्रमण जमीनदोस्त.रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ही घटना तांत्रिक त्रुटीमुळे घडल्याचे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, चुकीच्या सिग्नलमुळे ही लोकल फलाट क्रमांक ९वर वळवली गेल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकार मानवी हलगर्जीचाच परिणाम असल्याची चर्चा सुरू होती..रेल्वेचे म्हणणे काय?'कसाराहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला येणारी लोकल फलाट क्रमांक ९ वर घेण्यात आली होती. यामध्ये सुरक्षेला कोणत्याही प्रकारचा धोका पोहोचला नाही. प्रवाशांना योग्य वेळी माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार टिटवाळ्याकडे परतीचा प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना स्थानकावर आवश्यक मदत आणि मार्गदर्शन करण्यात आले. सर्व प्रवासी गाडीत चढल्यानंतरच गाडीचा परतीचा प्रवास सुरू करण्यात आला,' असे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.