लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचा संताप! मुंबईकडे जाणारी ट्रेन ४० मिनिटं लेट, बदलापूर स्टेशनवर उसळली गर्दी

मुंबईच्या दिशेने जाणारी लोकल ४० मिनिटे उशिरा आल्यानं बदलापूर रेल्वे स्थानकात मोठी गर्दी उसळली होती. खोपोलीहून येणारी ट्रेन अर्ध्या तासापेक्षा लेट झाली. यामुळे रेल्वे स्थानकात सकाळी कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी झाली होती. लोकल उशिरा येत असल्यानं प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली. रेल्वे आरपीएफसोबत वादही झाला. सकाळी सव्वा सातच्या सुमारास हा प्रकार घडला..नेहमीप्रमाणे सकाळी कामावर जाण्यासाठी लोक बदलापूर स्थानकात आले. सकाळी सातच्या सुमारास येणारी लोकल तब्बल ४० मिनिटे उशिरा होती. यामुळे रेल्वे स्थानकात प्रवाशांची तुफान गर्दी झाली. लोकलच्या खेळखंडोबानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर प्रवाशांनी संताप व्यक्त केलाय..सकाळी ७.१४ ला बदलापूर रेल्वे स्थानकातून सीएसएमटीच्या दिशेनं जाणारी लोकल तब्बल ४० मिनिटे उशिरा धावत होती. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. ऐन गर्दीच्या वेळात लोकल उशिरा आल्यानं रेल्वे स्थानकात प्रवाशांची गर्दी आणखी वाढली. यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले..लोकल उशिरा आल्यानं कर्जत-बदलापूर मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना त्रास सहन करावा लागला. ही प्रवाशांसाठी दररोजची डोकेदुखी असल्याच्या भावना प्रवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत. कर्जत, भिवपुरी, नेरळ, शेलू, वांगणी, बदलापूर आणि अंबरनाथ या शहरांमधून लाखो प्रवासी मुंबईच्या दिशेनं प्रवास करतात. मात्र तांत्रिक बिघाड, सिग्नल यंत्रणेतील अडथळे, रेल्वे रुळांवरील गाड्या उशिरा धावत असल्यानं प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो..