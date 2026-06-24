Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादात चाकू हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एका २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ पसरली आहे. या घटनेनंतर मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचे डोंगर पसरले असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच मयंकच्या मृत्यूनंतर त्याला न्याय मिळण्यासाठी मोठी मागणी केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री उशिरा चर्चगेट-नालासोपारा दरम्यान धावणाऱ्या लोकलमध्ये ही घटना घडली. फर्स्ट क्लासच्या डब्यात मुसळधार पावसामुळे ट्रेनचा दरवाजा बंद करण्यास सांगितल्यामुळे एका प्रवाशाने २२ वर्षीय तरुण मयंक लोहार याची चाकू भोसकून हत्या केली. बोरीवली स्थानकांदरम्यान हा हल्ला झाला असून त्यानंतर रुग्णालयात उपचारादरम्यान तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले..Mumbai Rain: महापौरांसमोरच मॅनहोलमध्ये पडला नागरिक, काही वेळापूर्वीच म्हणाल्या होत्या, मॅनहोल उघडे ठेवल्यास कारवाई करू; VIDEO समोर.दरम्यान, मयंक लोहारच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी हंबरडा फोडला असून दुःखाचे डोंगर पसरले आहे. मयंकला न्याय मिळावा तसेच आरोपीला पकडून त्याला फाशी दिली पाहिजे, अशी मागणी त्याच्या घरच्यांनी केली आहे. मयंक लोहार त्याच्या कुटुंबीयांसोबत विरार पूर्व येथे राहत होता. आई-वडील, ३ भाऊ आणि एक बहीण असा त्याचा परिवार आहे. अंधेरीत तो वर्षभरापासून सेल्समन म्हणून काम करत होता. तथापि, कामावरून घरी येत असताना त्यावर हल्ला झाला..अशा घटना घडू नये यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी प्रत्येक ठिकाणी तैनात राहिले पाहिजे, अशी मागणी मयंकच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. सध्या, आरोपीची ओळख पटली असून तो फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपीला पकडण्यासाठी ७ पथकं तयार करण्यात आली असून पोलिसांकडून कडक तपास सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.