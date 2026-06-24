मुंबई

Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी

Mumbai Local Train Knife Attack : मुंबई लोकलमध्ये किरकोळ कारणावरून चाकू हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामध्ये तरुणाचा मृत्यू झाला असून त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे मोठी मागणी केली आहे.
Mumbai Local Train Knife Attack

Mumbai Local Train Knife Attack

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादात चाकू हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एका २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ पसरली आहे. या घटनेनंतर मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचे डोंगर पसरले असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच मयंकच्या मृत्यूनंतर त्याला न्याय मिळण्यासाठी मोठी मागणी केली आहे.

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