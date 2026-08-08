Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची देखभाल, सिग्नल यंत्रणेची दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. ९) मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात काही लोकल रद्द राहणार असून, काही गाड्या जलद मार्गावर वळविण्यात येतील..मध्य रेल्वेकुठे माटुंगा ते मुलुंड (अप व डाऊन : धीमा मार्ग)वेळ: सकाळी १०.०५ ते दुपारी ३.५५परिणाम: सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या धीम्या लोकल माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड येथे थांबतील. ठाण्याहून येणाऱ्याा अप धीम्या लोकल मुलुंड येथे जलद मार्गावर धावतील..Uddhav Thackeray: पंतप्रधान आता नवीन स्वामी झालेत का? त्यांच्याकडे गद्दारांसाठी वेळ पण GenZ साठी नाही; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात.हार्बर रेल्वेकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे (अप व डाऊन)वेळ : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.४०परिणाम : सीएसएमटी/वडाळा-वाशी, बेलापूर, पनवेल तसेच वांद्रे /गोरेगाव-सीएसएमटी या मार्गांवरील सेवा ब्लॉकदरम्यान रद्द राहतील. पनवेल, बेलापूर, वाशी-सीएसएमटी या अप सेवा बंद राहतील. पनवेल-कुर्ला विशेष | लोकल चालविण्यात येतील..पश्चिम रेल्वेकुठे : गोरेगाव-वांद्रे (हार्बर मार्ग)वेळ : सकाळी १०.३० ते दुपारी ३.३०परिणाम : सीएसएमटी-वांद्रे-सीएसएमटी आणि सीएसएमटी /पनवेल-गोरेगाव-सीएसएमटी/पनवेल हार्बर मार्गावरील सर्व लोकल फेऱ्या रद्द राहतील. चर्चगेट-गोरेगाव-चर्चगेटदरम्यानच्या काही धीम्या लोकल फेऱ्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत..Missing Link: मिसिंग लिंक अपघाताआधी काय घडलं? किरकोळ अपघातामुळे २ मार्गिका बंद, वाहनांनी अचानक लेन बदलताच फॉर्च्युनरची ट्रकला धडक.माटुंगा-कुर्ला स्थानकांदरम्यान चारही मार्ग बंद राहणारसायन रेल्वे उड्डाणपुलाच्या (आरओबी) गर्डर टाकण्याच्या कामासाठी मध्य रेल्वेकडून शुक्रवार-शनिवार आणि शनिवार रविवारच्या मध्यरात्री विशेष वाहतूक व विद्युत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सीएसएमटी-कुर्ला पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाच्या कामांतर्गत माटुंगा-कुर्लादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या आणि जलद मार्गावर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..शनिवारी रात्री १०.४० वाजता सुटणारी बदलापूर-परेल, रात्री १०.१५ वाजता सुटणारी खोपोली-सीएसएमटी आणि रात्री ११.२९ वाजता सुटणारी बदलापूर-सीएसएमटी लोकल कुर्ला स्थानकात समाप्त होतील. रविवारी पहाटे ४.१९ची कसारा लोकल सीएसएमटीऐवजी ठाण्याहून चालवण्यात येणार आहे..शनिवारी चार लोकल रद्द८ आणि ९ ऑगस्टच्या मध्यरात्री रात्री १२.४० ते पहाटे ४.४० या वेळेत दुसरा ब्लॉक घेण्यात येईल. या ब्लॉकमुळे रात्री १२.१२ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-कर्जत, रात्री १२.२४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे, पहाटे २.३० वाजता सुटणारी कर्जत-सीएसएमटी आणि पहाटे ४.०४ वाजता सुटणारी ठाणे-सीएसएमटी लोकल रद्द केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.