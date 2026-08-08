मुंबई

Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन

Mumbai Local Megablock: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत काही लोकल रद्द राहणार असून काही गाड्यांच्या मार्गात बदल केले जाणार आहेत.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची देखभाल, सिग्नल यंत्रणेची दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. ९) मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात काही लोकल रद्द राहणार असून, काही गाड्या जलद मार्गावर वळविण्यात येतील.

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