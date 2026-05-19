Mumbai Local: लोकलमधील सीटचा वाद विकोपाला! आधी शाब्दिक वाद, नंतर मारहाण अन् थेट प्रवाशावर हल्ला

ठाणे : लोकलमधील सीटवरून झालेल्या वादातून एका प्रवाशावर हल्ला करण्यात आला. यात राजेंद्र सोनू सकपाळ (५५, रा. भांडुप पूर्व) हे जखमी झाले असून, त्यांच्या कपाळाला चार टाके पडले आहेत. सकपाळ हे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील इंडियन कस्टमच्या एआययू पथकात चालक म्हणून कार्यरत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ मे रोजी नातेवाइकाच्या निधनामुळे सकपाळ हे ठाकुर्ली येथे जाण्यासाठी भांडुप स्थानकातून अंबरनाथ लोकलमध्ये चढले होते. ठाणे स्थानकातून लोकल सुटल्यानंतर एका प्रवाशाने सीट सोडताच सकपाळ यांना बसण्यास सांगितले. ते बसल्यानंतर अनोळखी इसमाशी त्यांचा शाब्दिक वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. संबंधित व्यक्तीने सकपाळ यांना ठोसे मारले. या वेळी त्याच्या हातातील अंगठी सकपाळ यांच्या कपाळावर लागल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि कपाळाला चार टाके पडले..Electricity Rate: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! वीजदरात कपात; दिवसा वीज वापरणे स्वस्त होणार, किती दर कमी केले?.घटनेदरम्यान सहप्रवासी निशाद रफीक शेख यांनी तत्परता दाखवत मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीला कळवा स्थानकात पकडून ठेवले. आरोपीचे नाव मोहम्मद खालिद अन्सारी असे असून, त्याच्याविरोधात ठाणे रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..पाली-खोपोली मार्गावर अपघातपाली-खोपोली मार्गावर पेडली गावात सोमवारी (ता. १८) पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. कार आणि आयशर टेम्पो यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाल्याने एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला, तर जखमी झालेले दोघे जण गंभीर आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, कारमधील प्रवासी रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करीत होते. पेडली परिसरात कार आली असता चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि समोरून येणाऱ्या आयशर टेम्पोला कारने जोरदार धडक दिली. या अपघातात रोहन साळुंखे (रा. खेड, जि. रत्नागिरी) यांचा जागीच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.