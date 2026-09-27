'मराठीत बोल नाहीतर यूपीला परत जा', मुंबई लोकलमध्ये भाषेवरून महिला प्रवाशांमध्ये वाद पेटला; Video Viral

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्यांची संख्या नेहमीच मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे लोकलमध्ये होणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीमुळे वाद, हाणामारी, धक्काबुक्की अशा अनेक घटना घडत असल्याचे समोर येते. अशातच सध्या सोशल मीडियावर लोकल ट्रेनचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दोन महिलांमध्ये मराठी भाषेवरून जोरदार वाद होत असल्याचे दिसत आहे. .मागील काही महिन्यांपासून अनेक ठिकाणी मराठी-हिंदी भाषा बोलण्यावरून अनेक वाद होत असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे असाच एक प्रकार मुंबई लोकलमध्ये घडला आहे. 'एक्स' (X) वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, दोन महिला लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासादरम्यान कोणत्या भाषेत बोलावे यावरून वाद घालताना दिसत आहेत. हा वाद लवकरच विकोपाला जातो आणि त्यातील एक महिला दुसऱ्या महिलेला 'मराठी बोला किंवा उत्तर प्रदेशला परत जा' असे म्हणताना ऐकू येते..Central Railway: दिवाळी, छठपूजेसाठी मध्य रेल्वेच्या ४१८ गाड्या, आरक्षण सुरू; 'अशी' करा सीट बुक.व्हिडिओ व्हायरलएक्सवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये एक महाराष्ट्रीयन महिला असे म्हणताना दिसते की, "जर तुम्हाला मराठी बोलता येत नसेल, तर तुमच्या यूपीला परत जा. इथे फक्त आमचीच भाषा बोलली जाईल." त्यावर उत्तर प्रदेशातील असल्याचे सांगण्यात येणारी दुसरी महिला "आम्ही का जायचे? तुम्ही यूपीला जा." असे प्रत्युत्तर देत आहे. तसेच वाद वाढत असताना, या महिला एकमेकींना शिवीगाळ देखील करतानाही दिसून येत आहे..वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रियादरम्यान, सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठया प्रमाणात व्हायरल होताच वापरकर्त्यांनी अनेक कमेंट्स केल्या आहेत. ज्यामध्ये एका वापरकर्त्याने "मुंबई कधीच महाराष्ट्राचा भाग नव्हती, ती बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होती आणि गुजरातचा भाग होती; रक्तरंजित दंगलींनंतर गुजरातने ती दिली होती, हुतात्मा चौक त्या दंगलींचा साक्षीदार आहे. बॉम्बेमध्ये (मी तिला मुंबई म्हणणार नाही, ती बॉम्बेच आहे) कोणालाही विशिष्ट भाषेत बोलण्यास सांगण्याचा अधिकार कोणालाही नाही." असे म्हटले आहे..Thane News: ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षकावर हल्ला, सिमेंटच्या विटेने डोक्यावर प्रहार; उपचारापूर्वीच मृत्यू.या वादाचे व्हिडिओ ऑनलाइन पसरल्यानंतर सोशल मीडियावर या घटनेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र हा वाद कोणत्या लोकलमध्ये तसेच कोणत्या स्थानकादरम्यान घडला याबाबत माहिती समोर आली नाही. तसेच डब्यातील महिलांमधील या वादाचे नेमके कारण काय होते, याबद्दलही सविस्तर वृत्त अद्याप स्पष्ट झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.