Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये येणार ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’! महिला प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय; कसा असणार उपक्रम?

मुंबई : मुंबई लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठी एसआरयूसीसीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकल ट्रेनमधील महिलांच्या डब्यासाठी ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. महिलांचा डबा नेमका कुठे थांबणार हे सहज ओळखता येण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे गर्दीच्या वेळी महिलांना त्यांच्या आरक्षित डब्यात सुरक्षितपणे आणि आरामात चढता-उतरता येणार आहे..सध्या, गर्दीमुळे महिलांना अनेकदा डब्यापर्यंत पोहोचण्यास अडचण येते आणि चुकीच्या ठिकाणी उभे राहिल्याने गाडीत चढताना किंवा उतरताना अडथळा येतो. त्यामुळे बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून या प्रस्तावावर मुंबईतील मध्य रेल्वे मुख्यालयात झालेल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीच्या (एसआरयूसीसी) पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली..Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन.या प्रस्तावानुसार, प्लॅटफॉर्मवरील ज्या ठिकाणी महिलांच्या डब्यासाठी लोकल ट्रेन थांबते, तो भाग विशेषतः गुलाबी रंगाने चिन्हांकित केला जाईल. यामुळे ट्रेन येण्यापूर्वी महिलांना योग्य ठिकाणी उभे राहता येईल. तसेच, पहिल्यांदा ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना महिलांचा डबा शोधणे सोपे जाईल..गर्दी नियंत्रणरेल्वे स्थानकावरील पिंक प्लॅटफॉर्ममुळे केंद्रीय सीसीटीव्ही कव्हरेजची स्थापना, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करणेही सोपे होईल, असे प्रवासी संघटनांचे म्हणणे आहे..Mumbai News: मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका, २०७ जणांवर गुन्हे; कारवाईआधीच ६८ जण निवृत्त .दरम्यान, या प्रस्तावावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महिला प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सोयीसाठी केलेला हा उपक्रम, उपनगरीय रेल्वेवरील गर्दी आणि सुरक्षेच्या समस्या कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सुरुवातीला काही प्रमुख स्थानकांवर प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.