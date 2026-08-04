मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये येणार ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’! महिला प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय; कसा असणार उपक्रम?

Mumbai Local Pink Platform: महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसआरयूसीसीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये महिलांचा डबा कुठे थांबणार हे सहज ओळखण्यासाठी ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
Mumbai Local Pink Platform

Mumbai Local Pink Platform

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठी एसआरयूसीसीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकल ट्रेनमधील महिलांच्या डब्यासाठी ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. महिलांचा डबा नेमका कुठे थांबणार हे सहज ओळखता येण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे गर्दीच्या वेळी महिलांना त्यांच्या आरक्षित डब्यात सुरक्षितपणे आणि आरामात चढता-उतरता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
railway station
Mumbai Local Train