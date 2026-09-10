Mumbai Crime: विनातिकीट प्रवाशाची टीसीला मारहाण, धक्का देत चेहऱ्यावर बुक्का मारला अन्...; मुंबईत खळबळजनक प्रकार

मुंबई : मुंबईत जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकावर खळबळजनक घटना घडली आहे. लोकल ट्रेनचे तिकीट नसलेल्या प्रवाशाला दंड भरायला सांगताच संतापलेल्या प्रवाशाने थेट टीसीला मारहाण केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेत टीसीला दुखापत झाली असून आरोपी प्रवाशाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार (ता. १०) रोजी जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकावर सायंकाळी ५ च्या सुमारास ही घटना घडली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील जोगेश्वरी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ आणि ४ ला जोडणाऱ्या पादचारी पुलावर ३३ वर्षीय तिकीट तपासनीस आशिष रंजन गुप्ता तिकीट तपासणीचे काम करत होते. यावेळी टीसी आशिष रंजन गुप्ता यांनी एका धिवर नामक प्रवाशाला तिकीट दाखवण्यास सांगितले असता, त्याच्याकडे तिकीट नसल्याचे आरोपी प्रवाशाने सांगितले..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.तिकीट नसल्यामुळे गुप्ता यांनी त्याला ५०० रुपये दंड भरण्यास सांगितले, मात्र आरोपी प्रवासी धिवरकडे केवळ १०० रुपयेच होते. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) कार्यालयात चलण्यास गुप्ता यांनी त्याला सांगितले. त्याला सोबत नेण्यासाठी गुप्ता यांनी त्याच्या खांद्यावर हात ठेवताच धिवर संतापला..धिवरने गुप्ता यांना दूर ढकलले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर बुक्की मारली. यामध्ये गुप्ता यांचा चष्मा फुटला, तसेच त्यांच्या डोळ्याखाली दुखापत होऊन रक्तस्त्राव होऊ लागला. मारहाण केल्यानंतर धिवर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना गुप्ता यांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला पकडले. आरोपीला जोगेश्वरी स्थानकावरील जीआरपी आणि आरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आले आणि आरपीएफ कार्यालयात नेण्यात आले..Maharashtra Rain: ३ दिवस धो-धो कोसळणार! पावसाबद्दल मोठी अपडेट, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट .दरम्यान, या घटनेनंतर गुप्ता यांना तातडीने ट्रॉमा केअर रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्यांच्या डोळ्याखाली सात टाके घालण्यात आले. आरोपी प्रवासी धिवर बँकेत काम करत असून सांताक्रूझ येथील रहिवाशी आहे. सध्या आरोपीला नोटीस बजावून सोडून देण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.