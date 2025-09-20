मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांची लोकलसेवा कोलमडली! रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड; गाड्या उशिराने

Western Railway Line: पश्चिम रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे लोकल सेवा कोलमडली आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : मुंबईकरांची लाईफलाईन मानली जाणाऱ्या लोकलबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मुंबई लोकल सेवा कोलमडली आहे. परिणामी गाड्या उशिराने धावत असून प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.

