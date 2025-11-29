मुंबई

Mumbai Local: अपघात, तक्रारी, तपास आता कॅमेऱ्यात... रेल्वे होणार ‘सीसीटीव्ही मोड’मध्ये; मुंबई लोकलचा हायटेक निर्णय

Mumbai Local Update: मुंबईच्या लोकल ट्रॅकवरील प्रत्येक घटना आता सीसीटीव्हीत कैद होणार आहे. रेल्वेने मोटरमनच्या केबिनमध्ये २-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये आता मोटरमनच्या केबिनमध्ये २-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरे बसवले जात आहेत. हे कॅमेरे क्रू व्हॉइस अँड व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सिस्टम (CVVRS) चा भाग आहेत. ज्याचा उद्देश ट्रॅकवरील प्रत्येक लहान किंवा मोठी घटना व्हिडिओ आणि ऑडिओद्वारे रेकॉर्ड करणे आहे. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेने त्यांच्या संबंधित ट्रेन शेडमध्ये ही प्रणाली बसवण्यास सुरुवात केली आहे.

