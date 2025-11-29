Mumbai Local: अपघात, तक्रारी, तपास आता कॅमेऱ्यात... रेल्वे होणार ‘सीसीटीव्ही मोड’मध्ये; मुंबई लोकलचा हायटेक निर्णय

मुंबई : मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये आता मोटरमनच्या केबिनमध्ये २-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरे बसवले जात आहेत. हे कॅमेरे क्रू व्हॉइस अँड व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सिस्टम (CVVRS) चा भाग आहेत. ज्याचा उद्देश ट्रॅकवरील प्रत्येक लहान किंवा मोठी घटना व्हिडिओ आणि ऑडिओद्वारे रेकॉर्ड करणे आहे. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेने त्यांच्या संबंधित ट्रेन शेडमध्ये ही प्रणाली बसवण्यास सुरुवात केली आहे..रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, १९२०x१०८० रिझोल्यूशन असलेले हे २-मेगापिक्सेल कॅमेरे दिवसा उत्कृष्ट रेकॉर्डिंग प्रदान करतात. परंतु पाऊस, धुके किंवा रात्री त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रात्री किंवा पावसाळ्यात दृश्ये स्पष्ट दिसणार नाहीत. ही प्रणाली फक्त रेकॉर्डिंग करेल; लाईव्ह फीड उपलब्ध नसेल..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .अभियांत्रिकी विभागाच्या एका गटाचा असा विश्वास आहे की, 2MP कॅमेरे पुरेसे आहेत, कारण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये जास्त मेगापिक्सेल असलेल्या मोबाईल फोन कॅमेऱ्यांपेक्षा चांगले लेन्स आणि सेन्सर असतात. धुके किंवा आर्द्रतेतही स्पष्ट रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे या कॅमेऱ्यांमध्ये "डी-मिस्ट" वैशिष्ट्य जोडण्याचा विचार करत आहे. हे कॅमेरे इन्फ्रारेड आउटडोअर तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत आणि ते प्रति सेकंद २५ फ्रेम्स पर्यंत रेकॉर्ड करू शकतात..त्यामध्ये वीज संरक्षण आणि उच्च-व्होल्टेज सुरक्षा देखील आहे, ज्यामुळे खराब हवामानातही ही प्रणाली कार्यरत राहते. मध्य रेल्वेने आतापर्यंत त्यांच्या ३२२ मोटर केबिनपैकी १५१ मध्ये CVVRS बसवले आहेत. पश्चिम रेल्वेने २२४ पैकी ६१ मोटार केबिनमध्ये ही प्रणाली बसवली आहे. प्रत्येक लोकल ट्रेनमध्ये दोन मोटर केबिन असतात. एक समोरील मोटरमनसाठी आणि एक मागील ट्रेन मॅनेजरसाठी..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.सर्व केबिनमध्ये सिस्टम बसवण्याचे लक्ष्य पुढील वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे आहे. प्रत्येक CVVRS किटमध्ये सहा कॅमेरे आणि एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग युनिट असते. दोन कॅमेरे पुढील ट्रॅकचे निरीक्षण करतात, दोन कॅमेरे मोटरमन आणि ट्रेन मॅनेजरच्या केबिनचे रेकॉर्डिंग करतात. इतर दोन १८०-अंश कॅमेरे ट्रेनच्या दोन्ही बाजूंच्या ट्रॅकचा व्हिडिओ कॅप्चर करतात. यामुळे ट्रॅक आणि ट्रेनच्या हालचालींचे संपूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.