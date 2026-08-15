Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १६) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. .मध्य रेल्वेच्या ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावर तर हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशी अप-डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. ब्लॉक कालावधीत काही लोकल फेऱ्या रद्द किंवा विलंबाने धावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळेचे नियोजन करून प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Mumbai News : देशप्रेमाच्या रीलसाठी धावत्या लोकलच्या दरवाजात महिलांचा ‘स्टँड’; लाइक्स-व्ह्यूजसाठी रेल्वेच्या सुरक्षितता नियमांना फाटा.मध्य रेल्वेकुठे ठाणे-कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावरकधी सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.१० वाजेपर्यंतपरिणाम: ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन जलद, अर्थ-जलद गाड्या ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. तसेच कल्याण येथून सुटणाऱ्या अप जलद, अर्ध-जलद गाड्या कल्याण आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील..हार्बर रेल्वेकुठे : पनवेल-वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत पनवेल येथून सीएसएमटी दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील हार्बर सेवा आणि सीएसएमटी येथून पनवेल, बेलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. पनवेल येथून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील ट्रान्स-हार्बर सेवा आणि ठाणे येथून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहील. यादरम्यान सीएसएमटी ते वाशीदरम्यान विशेष गाड्या धावतील. तर, ठाणे-वाशी, नेरुळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स-हार्बर लाइन सेवा उपलब्ध राहणार आहे..Mumbai Local : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! उद्यापासून १५ डब्यांच्या आणखी २२ लोकल फेऱ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.