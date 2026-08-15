मुंबई

Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन?

Local Train Megablock Timetable: रविवारी लोकल मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक काम केली जाणार आहेत.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १६) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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