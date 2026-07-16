Mumbai Local Violence: मुंबई लोकलमध्ये १२ तासांत चार हिंसक घटना; प्रवासी सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल रेल्वेचा प्रवास दिवसेंदिवस अधिक असुरक्षित होत असल्याचे चित्र आहे. धावत्या लोकलमध्ये प्राध्यापकांवर झालेला जीवघेणा हल्ला आणि मयंक लोहार हत्येची घटना अद्याप ताजी असतानाच, अवघ्या १२ तासांत उपनगरीय रेल्वेत चार धक्कादायक घटना घडल्या. कुर्ला स्थानकावर हातात काठी घेऊन धावणारी व्यक्ती, धावत्या लोकलमधील सीटच्या वादातून झालेली मारहाण, चर्चगेट-विरार लोकलमध्ये 'मशीन काढ' अशी धमकी दिल्याचा दावा असलेला व्हायरल व्हिडिओ आणि महिला प्रथम श्रेणी डब्यात पेपर स्प्रेचा वापर, या सलग घटनांमुळे मुंबई लोकलमधील प्रवासी सुरक्षेबाबत पुन्हा गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे..दररोज सुमारे ७० लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये किरकोळ कारणांवरून होणारे वाद हिंसाचारात रूपांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक घटनेनंतर सुरक्षा उपाय अधिक कडक करण्याची घोषणा केली जाते; मात्र धावत्या गाड्या आणि स्थानकांवर घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..रात्री ९.२० : काठी घेऊन धावल्याने कुर्ला स्थानकावर घबराटबुधवारी रात्री ९.२० वाजण्याच्या सुमारास कुर्ला रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक १ वर साजिद अब्दुल करीम चौधरी (वय ४९) हा हातात लाकडी काठी घेऊन कल्याणच्या दिशेने धावत सुटल्याने प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रेल्वे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याच्या हातातील वस्तू ही धारदार शस्त्र नसून झाडाची फांदी असल्याचे स्पष्ट झाले. सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करून शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यात आला..रात्री ११.५२ : सीटच्या वादातून धावत्या लोकलमध्ये मारहाणरात्री ११.५२ वाजता डोंबिवली-ठाकुर्लीदरम्यान धावत्या लोकलमध्ये प्रितेश कैलास कनोजिया (३१, टिटवाळा) आणि राजू गणेश वाघे (१९) यांच्यात बसण्याच्या जागेवरून वाद झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, राजू वाघे याने हातातील धातूच्या कड्याने कनोजिया यांच्या डोक्यावर वार करून त्यांना जखमी केले. त्यानंतर ठाकुर्ली स्थानकात काही अनोळखी तरुणांनी राजू वाघे यालाही मारहाण करून तेथून पसार झाले. या घटनेत दोघेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सोशल मीडियावर धारदार शस्त्र वापरल्याचे दावे करण्यात आले; मात्र रेल्वे पोलिसांनी त्याचे स्पष्ट खंडन केले आहे..धावत्या लोकलमध्ये हाणामारी; 'मशीन काढ'च्या धमकीने खळबळयाच रात्री चर्चगेट-विरार लोकलमधील धावत्या डब्यात दोन तरुणांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये 'मशीन काढ' अशी आरोळी ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, संबंधितांकडे प्रत्यक्षात कोणतेही शस्त्र होते की नाही, याबाबत रेल्वे प्रशासन किंवा पोलिसांकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, अनेक प्रवासी मध्यस्थी करण्याऐवजी मोबाईलवर संपूर्ण घटना चित्रित करत असल्याचेही व्हिडिओमध्ये दिसून येते..सकाळी ८.३३ : महिला डब्यात सीटच्या वादातून पेपर स्प्रेगुरुवारी सकाळी ८.३३ वाजताच्या १५ डब्यांच्या कल्याण-सीएसएमटी धीम्या लोकलच्या प्रथम श्रेणी महिला डब्यात बसण्याच्या जागेवरून दोन महिलांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. एका महिलेने पेपर स्प्रे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर दुसऱ्या महिलेनेही तिच्याकडे पेपर स्प्रे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर दोघींनी एकमेकींवर पेपर स्प्रे फवारला. या प्रकारामुळे डब्यातील महिला प्रवाशांमध्ये काही काळ घबराट पसरली. दोन्ही महिलांनी एकमेकींविरुद्ध रेल्वे पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..वाढत्या हिंसाचाराने सुरक्षा पुन्हा ऐरणीवरअवघ्या १२ तासांत घडलेल्या या चार घटनांमुळे मुंबई लोकलमधील प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. धावत्या गाड्यांमधील वाढते वाद, किरकोळ कारणांवरून होणारा हिंसाचार आणि प्रवाशांमध्ये वाढत चाललेली असुरक्षिततेची भावना यामुळे रेल्वे सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गर्दीच्या वेळेत रेल्वे सुरक्षा दलाचा वावर वाढविणे, स्थानके आणि लोकलमधील गस्त अधिक प्रभावी करणे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी प्रवासी संघटनांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.