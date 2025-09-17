Mumbai Local Viral Video: दिव्यांगजन कोचमध्ये सामान्य प्रवाशांची घुसखोरी, आरक्षित डब्ब्यात चढण्यासाठी दृष्टिहीनांचे हाल

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. पहाटेपासून सुरु होणाऱ्या पहिल्या लोकल ट्रेनपासून ते अगदी रात्रीच्या शेवटच्या लोकलपर्यंत मोठ्या संख्येंने प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबई लोकलमध्ये नेहमीच गर्दी असल्याचे दिसून येते. गर्दीतही कामावर तसेच एखाद्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्यासाठी प्रवासी गर्दीत प्रवास करतात. परिणामी गर्दीत होणारी धक्काबुक्कीमुळे कित्येक प्रवाशांचे भांडण होत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. .इतकेच नव्हे तर महिलांसह दिव्यांगजनांचा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने काही कोच आरक्षित केले आहेत. मात्र तरीही दिव्यांगजनांच्या डब्ब्यात इतर साधारण प्रवासी प्रवास करताना दिसून येतात. नुकतेच सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे. यामध्ये लोकल गर्दीमुळे दिव्यांगजनांच्या डब्ब्यात साधारण प्रवासी प्रवास करत आहेत. त्यामुळे दृष्टिहीन लोकांचे गर्दीत त्यांच्यासाठी आरक्षित केलेल्या डब्ब्यात चढताना हाल होत आहेत..PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, दिली अनोखी भेट.पूर्वीचे एक्स म्हणजेच आताचे ट्विटरवर मुंबई लोकलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये गर्दीच्या वेळी सक्षम प्रवाशांच्या गर्दीत लोकल ट्रेनमध्ये दिव्यांगजन कोचमध्ये चढण्यासाठी दृष्टिहीन प्रवाशांचे हाल होत असून त्यांना अनेक आव्हानांना समोर जावं लागत आहे. मध्य रेल्वेवरील लोकल गर्दीमुळे सर्वसाधारण प्रवासी दिव्यांगजन कोचमध्ये चढण्यासाठी एका दृष्टिहीन व्यक्तीला धक्काबुक्की करत आहेत..दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येत आहे. यामध्ये एका वापरकर्त्याने 'रेल्वेची निर्लज्ज आणि दयनीय परिस्थिती असल्याचे म्हटले आहे. तसेच लोकलमधील दिव्यांगजन कोच हा सर्वात जास्त गैरवापर केलेला कोच आहे. ज्यांना प्रत्यक्षात चढण्याची परवानगी आहे ते वगळता तुम्हाला सगळेच सापडतील', असेही म्हटले आहे..Thane News: विद्यार्थ्यांची उपासमार! आहार भत्त्यासाठी वसतिगृहातील मुलांचे आंदोलन .तर दुसऱ्याने 'निर्लज्ज लोक कधीच बदलणार नाहीत. ते इतके स्वार्थी कसे असू शकतात?' असा प्रश्न केला आहे. तर एकाने 'दिव्यांगांना आवश्यक सेवा पुरवण्यात रेल्वेचे हे अपयश नाही का? या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे? असे विचारले असून ही बाब लक्षात घेतली असून याबाबत आवश्यक कारवाईसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची माहिती दिली आहे, असे उत्तर रेल्वेसेवेकडून देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.