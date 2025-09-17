मुंबई

Mumbai Local Viral Video: दिव्यांगजन कोचमध्ये सामान्य प्रवाशांची घुसखोरी, आरक्षित डब्ब्यात चढण्यासाठी दृष्टिहीनांचे हाल

Central Railway: लोकलमध्ये दिव्यांगजनांच्या डब्ब्यात साधारण प्रवासी प्रवास करताना दिसून येतात. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये दिव्यांगजन कोचमध्ये चढण्यासाठी दृष्टिहीनांचे हाल होत आहेत.
मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. पहाटेपासून सुरु होणाऱ्या पहिल्या लोकल ट्रेनपासून ते अगदी रात्रीच्या शेवटच्या लोकलपर्यंत मोठ्या संख्येंने प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबई लोकलमध्ये नेहमीच गर्दी असल्याचे दिसून येते. गर्दीतही कामावर तसेच एखाद्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्यासाठी प्रवासी गर्दीत प्रवास करतात. परिणामी गर्दीत होणारी धक्काबुक्कीमुळे कित्येक प्रवाशांचे भांडण होत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

