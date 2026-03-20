प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठा निर्णय! मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे स्टेशनवर 'स्लीपिंग पॉड्स' सुरू होणार; काही तासांसाठी आरामाची खात्री

मुंबई : प्रवाशांची वाढती संख्या आणि मुंबईमध्ये निवासाची सोय शोधण्यातील आव्हाने लक्षात घेता, पश्चिम रेल्वेने अंधेरी रेल्वे स्थानकावर (पूर्व) 'स्लीपिंग पॉड्स' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही तासांसाठी सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या निवासाची आवश्यकता असलेल्या प्रवाशांसाठी ही सुविधा विशेषतः फायदेशीर ठरेल. .या प्रकल्पासाठी, स्थानकाच्या दुसऱ्या मजल्यावर अंदाजे ५,००० चौरस फुटांची जागा राखून ठेवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांना सुखद अनुभव मिळावा यासाठी ५०० ते ६०० चौरस फुटांच्या जागेत आवश्यक त्या सुविधा विकसित केल्या जातील. अंधेरी हे मुंबईतील सर्वात गजबजलेल्या वाहतूक केंद्रांपैकी एक असून, येथे दररोज लाखो प्रवाशांची वर्दळ पाहायला मिळते..जवळच असलेल्या 'NESCO सेंटर' आणि इतर भागांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या मोठ्या कार्यक्रमांच्या व प्रदर्शनांच्या वेळी, येथे प्रचंड गर्दी लोटते; ज्यामुळे निवासाशी संबंधित आव्हाने आणखीच बिकट होतात. विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, प्रवाशांना थेट रेल्वे स्थानकाच्या आवारातच सुरक्षित, सोयीस्कर आणि परवडणाऱ्या निवासाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रवाशांची हॉटेल्स किंवा लॉजेस शोधण्याची धावपळ वाचेल..रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावर सुरू करण्यात आलेल्या 'स्लीपिंग पॉड्स'ना (sleeping pods) प्रवाशांकडून प्रचंड प्रतिसाद लाभला आहे. येथील जागा भरण्याचे प्रमाण (occupancy rate) सुमारे ९५ टक्के इतके असून, या सुविधेची लोकप्रियता यावरून अधोरेखित होते. अंधेरी स्थानकावर या सुविधेच्या शुभारंभामुळे प्रवाशी, व्यावसायिक आणि प्रदर्शनांना भेट देणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे केवळ निवासाशी संबंधित समस्याच दूर होणार नाहीत, तर प्रवाशांना कमी खर्चात उत्कृष्ट सुविधांचा लाभ घेणेही शक्य होईल.