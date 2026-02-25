Mumbai: चालत्या ट्रेनमधून केसांना धरत तरुणीला बाहेर ओढलं नंतर...; महिलेचं धक्कादायक कृत्य, मुंबई लोकलमधील राड्याचा व्हिडिओ समोर

महाराष्ट्राच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कल्याण रेल्वे स्थानक ते बदलापूर या लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात मारहाण आणि गुंडगिरीची एक भयानक घटना घडली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये एका शक्तिशाली महिलेने दुसऱ्या तरुणीचे केस धरले, तिला चालत्या ट्रेनमधून कसे ओढले. तिच्यावर हल्ला करण्याची धमकी दिली हे दिसून येते..महिलेच्या या गंभीर घटनेमुळे लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या लाखो महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जीआरपीने व्हिडिओची दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. आरोपींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्यक्षदर्शी आणि प्राथमिक माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना ट्रेनमध्ये चढण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादातून घडली. वाद इतका हिंसक झाला की आरोपी महिलेने कोणताही आढेवेढे न घेता तरुणीवर हल्ला केला. .तीन वेळा डेडलाईन… तरीही योजना कागदावरच का? 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन’चा अर्थसंकल्पात स्पष्ट उल्लेख नाही!.व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, तरुणीला चालत्या ट्रेनमधून तिचे केस धरून खाली खेचले जात आहे. ट्रेन प्लॅटफॉर्मवरून निघत असताना तिला जबरदस्तीने गेटकडे ढकलण्यात आले. खाली फेकण्यात आले. सुदैवाने तरुणीला गंभीर दुखापत झाली नाही, परंतु ही घटना प्राणघातक ठरू शकते. मध्य रेल्वेवरील सर्वात वर्दळीच्या स्थानकांपैकी एक असलेल्या कल्याण येथे घडलेल्या या घटनेने रेल्वे पोलीस (आरपीएफ) आणि महाव्यवस्थापक (जीआरपी) यांचे दावे उघडकीस आणले आहेत. .महिलांच्या डब्यांमध्ये सुरक्षा पुरवण्याचे काम करणारे पोलिस कर्मचारी घटनेच्या वेळी उपस्थित नव्हते. प्रवासी संघटनांनी आरोप केला आहे की गर्दीच्या वेळी गाड्यांमध्ये गर्दी असते, ज्यामुळे असे समाजकंटक प्रवाशांना त्रास देऊ शकतात. सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे आरोपी महिलेची ओळख पटवून द्यावी आणि तिच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न करणे यासारख्या कठोर कलमांखाली गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी लोकांनी केली आहे..Mhada: रहिवाशांना गुडन्यूज! घरं रिकामी करण्यासाठी शिप्टींन चार्जेस देणार, आर्थिक मदतीसाठी म्हाडाचा मोठा निर्णय .व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कल्याण जीआरपीने घटनेला दुजोरा दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ते पीडितेचा शोध घेत आहेत जेणेकरून तिचा जबाब नोंदवता येईल. रेल्वे पोलिसांनी प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, प्रवासादरम्यान कोणताही वाद उद्भवल्यास त्यांनी कायदा हातात घेण्याऐवजी ताबडतोब रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर कॉल करावा किंवा "मेरी सहेली" टीमची मदत घ्यावी. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून महिलांच्या डब्यांमध्ये गस्त वाढवण्याचे आश्वासन पोलिसांनी दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.