Mumbai: चालत्या ट्रेनमधून केसांना धरत तरुणीला बाहेर ओढलं नंतर...; महिलेचं धक्कादायक कृत्य, मुंबई लोकलमधील राड्याचा व्हिडिओ समोर

Woman Hair Pulled from Moving Train: कल्याण रेल्वे स्थानकावर एका तरुणीला चालत्या ट्रेनमधून तिच्या केसांनी ओढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्राच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कल्याण रेल्वे स्थानक ते बदलापूर या लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात मारहाण आणि गुंडगिरीची एक भयानक घटना घडली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये एका शक्तिशाली महिलेने दुसऱ्या तरुणीचे केस धरले, तिला चालत्या ट्रेनमधून कसे ओढले. तिच्यावर हल्ला करण्याची धमकी दिली हे दिसून येते.

