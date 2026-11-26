मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ईमेल प्राप्त होत आहे. या धमक्यांमुळे शहरातील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून कडक तपास केला जात आहे. दोन आठवड्यांपूर्वीच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा मुंबईला धमकीचा ईमेल आल्याने खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर पालिकेला पुन्हा धमकीचा मेल प्राप्त झाला आहे. या मेलमध्ये अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या जलसाचा देखील उल्लेख केला असून मुंबईतील महालक्ष्मी, सायन्स आणि आचार्य मेट्रो स्टेशनवर IED बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या ठिकाणांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मेलमध्ये देण्यात आली आहे..IND vs NZ 2nd Test: आता चांगल्या खेळपट्टीची अपेक्षा, भारत-न्यूझीलंडमधील दुसरा कसोटी सामना उद्यापासून रंगणार.मेलमध्ये काय म्हटले?'मुंबई बोलेगा खलीस्तान जिंदाबाद' असे म्हणत मुंबई महापालिकेला धमकीचा मेल मिळाला झाला आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी महापौर कार्यालयात दुपारी १:११ वाजता बॉम्बस्फोट घडवणार आहे. तसेच मुंबईत पुढील ३० दिवस ग्रेनेड हल्ले करणार, असे म्हटले आहे. त्याचपुढे मुंबईतील महालक्ष्मी, सायन्स आणि आचार्य मेट्रो स्टेशनवर IED बॉम्ब ठेवल्याचा दावा कऱण्यात आला असून २७ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान मेट्रो स्टेशनवर बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे..या धमकीच्या मेलमध्ये खलिस्तान समर्थक घोषणा आणि १९८४मधील शीख नरसंहाराचा उल्लेख देखील करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 'खलिस्तान नॅशनल आर्मी’ आणि ‘बब्बर खालसा’सह काही संघटनांची नावे नमूद केली आहेत..Tata Trusts: टाटा समूहातील सत्तासंघर्ष न्यायालयात; एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान.दरम्यान, मुंबईला मिळणाऱ्या या धमकीमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वारंवार धमकी येत असताना अजूनही कोणत्या उपाययोजना नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.