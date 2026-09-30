वडिलांच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारच केले नाहीत; मृतदेह प्रिझर्व्ह करून ठेवला, मुंबईतील खळबळजनक घटना

Malad News: मुंबईच्या मालाड पूर्व भागात बंद असलेल्या एका डे केअर सेंटरमध्ये मृतदेह आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दुर्गंधीमुळे नागरिकांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता ही संपूर्ण घटना उघडकीस आली. मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असून, याप्रकरणी पोलिसांनी एका महिलेला ताब्यात घेतले आहे..प्राथमिक तपासानुसार, संबंधित व्यक्तीच्या मुलीला आपल्या वडिलांना कायम आपल्याजवळ ठेवायचे होते. त्यामुळे वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याऐवजी मृतदेह जतन करण्याचा निर्णय तिने घेतला. यासाठी परदेशातील एका कंपनीची मदत घेऊन मृतदेह प्रिझर्व्ह करण्यात आला होता. वडिलांवरील प्रेम आणि त्यांना स्वतःपासून दूर जाऊ न देण्याच्या भावनेतून हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे..Pandharpur Murder: ५५ वर्षीय प्रेयसीने केला ७० वर्षीय प्रियकराचा खून; पंढरपुरातील खळबळजनक घटना; दीड महिन्यानंतर उलगडले खुनाचे रहस्य.मालाड पूर्व परिसरातील या इमारतीबाहेर ‘डे केअर सेंटर लवकरच सुरू होत आहे’ असा बोर्ड लावण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात सेंटर सुरू झालेले नव्हते. इमारतीचे लोखंडी गेट बंद होते आणि आत जाण्याचा मार्गही बंद करण्यात आला होता. गेल्या काही दिवसांपासून या ठिकाणाहून येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले होते. अखेर शेजाऱ्यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली..Bidkin News: बिडकीनच्या DMIC हद्दीत अज्ञात महिलेचा संशयास्पद मृतदेह; घातपाताचा संशय, पोलिस तपास सुरू.पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि बंद गेट उघडून आत प्रवेश केला. त्यावेळी एका खोलीत मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेनंतर कुरार पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. मृतदेह जतन करण्यामागची नेमकी प्रक्रिया, संबंधित महिलेची भूमिका तसेच या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींची पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे. कौटुंबिक परिस्थितीचाही तपास केला जात आहे. पोलिसांच्या तपासानंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाई स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.