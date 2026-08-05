मुंबई

महापौर बंगल्यावर उधळपट्टी! ७५ लाखांच्या दुरुस्तीनंतर साडेतीन कोटींच्या खर्चाला मंजुरी, पुन्हा ३ कोटींच्या निवीदा मागवल्या

Mumbai Mayor Bungalow मुंबईच्या महापौरांसाठी असलेल्या भायखळ्यातील बंगल्यावर करण्यात येणाऱ्या खर्चाची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. रितू तावडे महापौर झाल्यापासून आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे.
Mumbai Mayor Bungalow

Mumbai Mayor Bungalow

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुंबईच्या नव्या महापौर रितू तावडे भायखळ्यातील महापौरांच्या अधिकृत बंगल्यात रहायला जाण्याआधी त्यावर करण्यात येणाऱ्या खर्चावरून चर्चेत आल्या आहेत. मुंबईत महापौरांच्या बंगल्याची चर्चा याआधीही अनेकदा झालीय. आता भायखळ्यात नव्या महापौर रितू तावडे तिथं रहायला जाण्याआधी ७५ लाख रुपये दुरुस्तीसह वेगवेगळ्या कामासाठी खर्च केले होते. त्यानंतर साडे तीन कोटीच्या नुतनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली. आता पुन्हा जवळपास तीन कोटी रुपयांच्या कामासाठी निवीदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापौरांच्या बंगल्यावर होणाऱ्या या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
BMC
mayor