महापौर बंगल्यावर उधळपट्टी! ७५ लाखांच्या दुरुस्तीनंतर साडेतीन कोटींच्या खर्चाला मंजुरी, पुन्हा ३ कोटींच्या निवीदा मागवल्या

मुंबईच्या नव्या महापौर रितू तावडे भायखळ्यातील महापौरांच्या अधिकृत बंगल्यात रहायला जाण्याआधी त्यावर करण्यात येणाऱ्या खर्चावरून चर्चेत आल्या आहेत. मुंबईत महापौरांच्या बंगल्याची चर्चा याआधीही अनेकदा झालीय. आता भायखळ्यात नव्या महापौर रितू तावडे तिथं रहायला जाण्याआधी ७५ लाख रुपये दुरुस्तीसह वेगवेगळ्या कामासाठी खर्च केले होते. त्यानंतर साडे तीन कोटीच्या नुतनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली. आता पुन्हा जवळपास तीन कोटी रुपयांच्या कामासाठी निवीदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापौरांच्या बंगल्यावर होणाऱ्या या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..महापौर बंगल्यासाठी याआधीच कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आलाय. त्यात पुन्हा नव्याने ३ कोटींच्या खर्चाची कामे काढली जाणार आहेत. या नव्या कामांमध्ये ध्वनिशोषक पॅनेल, सांडपाणी आणि पर्जन्यजल वाहिन्या, इंटरलॉकिंग काँक्रिट पेव्हर्स, भूमिगत आणि उंचावरील पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम याचा समावेश आहे..Mumbai Local Train Viral Video : माथेफिरुने रोखली लोकल ट्रेन, धाडसी प्रवाशामुळे टळली मोठी दुर्घटना; रुळांवरचा थरार कॅमेऱ्यात कैद, व्हिडिओ व्हायरल.महापौर राहण्याआधी दुरुस्ती आणि प्राथमिक कामांसाठी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ही कामे झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ३.५० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली गेली. स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या या कामांमध्ये नुतीनकरण आणि विविध सुविधांचा समावेश आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात नव्याने प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यात २.८९ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. यामध्ये बाह्य परिसरातील सुविधा आणि कामांचा समावेश आहे..महापौर बंगल्याचं क्षेत्रफळ जवळपास ६ हजार चौरसफूट इतकं आहे. रितू तावडे महापौर झाल्यापासून दुरुस्ती, नुतनीकरणासह इतर खर्चं अंदाजे ७.१४ कोटी इतका आहे. याआधी एप्रिल २०२६मध्ये ३.४० कोटी खर्च करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.