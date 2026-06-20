BEST Bus Strike: बेस्टच्या संपाने हाल, मेट्रोनं फेऱ्या वाढवल्या; प्रवासी संख्येत वाढ

मुंबई : मुंबई मेट्रो वनने आज अतिरिक्त फेऱ्या चालवल्या. त्यानुसार नियमित प्रवाशांच्या तुलनेत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत तब्बल ३८ हजार अतिरिक्त प्रवाशांनी मेट्रोने प्रवास केला, तर रात्री उशिरापर्यंत हा आकडा ६० हजारापर्यंत जाईल, असा अंदाज मेट्रो वनने व्यक्त केला..प्रवाशांनी मेट्रोला पसंती दिल्याने मेट्रो वनने १० अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला. बेस्ट संपामुळे वाढती गर्दी लक्षात घेऊन शुक्रवारी १० अतिरिक्त फेऱ्यांसह एकूण ४८६ फेऱ्या चालवल्या. गर्दीच्या वेळी दर तीन मिनिटे २० सेकंदांनी, तर इतर वेळी पाच मिनिटे ५५ सेकंदांनी मेट्रो उपलब्ध होती. वर्सोवा आणि घाटकोपर येथून पहिली ट्रेन सकाळी ५.३० वाजता सुटते, तर वर्सोव्याहून शेवटची ट्रेन रात्री ११.२५ वाजता आणि घाटकोपरहून रात्री ११.५० वाजता आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.प्रवासी संख्येत वाढमेट्रो २ बी, मेट्रो ए, मेट्रो ७ आणि मेट्रो ९ या मार्गावर आज सायंकाळी ७वाजेपर्यंत तब्बल दोन लाख ४८ हजार ४५३ एवढ्या प्रवाशांनी प्रवास केला. गुरुवारच्या तुलनेत हे सुमारे १४ हजार जास्त प्रवासी आहेत..बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला कर्मचारी संघटनांचा पाठिंबाबेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेस्ट कामगार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (ता. १९) झालेल्या आंदोलनाला मुंबई महापालिका कामगार संघटना संघर्ष समितीने पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन दिले असून, त्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढू शकते, असा इशारा दिला आहे. मनपा कामगार संघटना संघर्ष समिती आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव, वामन कविस्कर, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम, रमाकांत बने तसेच विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हा पाठिंबा जाहीर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.