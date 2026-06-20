मुंबई

BEST Bus Strike: बेस्टच्या संपाने हाल, मेट्रोनं फेऱ्या वाढवल्या; प्रवासी संख्येत वाढ

Mumbai Metro Service: बेस्ट कामगार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली संप सुरू केला आहे. यामुळे मुंबई मेट्रोने फेऱ्या वाढवल्या आहेत.
Mumbai Metro Service

Mumbai Metro Service

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई मेट्रो वनने आज अतिरिक्त फेऱ्या चालवल्या. त्यानुसार नियमित प्रवाशांच्या तुलनेत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत तब्बल ३८ हजार अतिरिक्त प्रवाशांनी मेट्रोने प्रवास केला, तर रात्री उशिरापर्यंत हा आकडा ६० हजारापर्यंत जाईल, असा अंदाज मेट्रो वनने व्यक्त केला.

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