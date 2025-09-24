मुंबई

Mumbai Metro दोन तासांपासून खोळंबली, प्रवाशांमध्ये गोंधळ!

Mumbai Metro 7: मेट्रो-७ मार्गावर गुंडवलीकडे जाणाऱ्या मेट्रोला तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. यामुळे मेट्रो-७ रेडलाईन मार्गावर गोंधळ निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मेट्रोबाबत अनेक अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लोकलनंतर मेट्रो प्रवाशांचेही हाल होत आहेत. अशातच सध्या मेट्रो-७ मार्गावर गुंडवलीकडे जाणाऱ्या मेट्रोला ओव्हरीपाडा स्थानकापूर्वी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. यामुळे मेट्रो-७ रेडलाईन मार्गावर गोंधळ निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. परिणामी मेट्रो मागील दोन तासापासून खोळंबली आहे. तसेच मेट्रो वेळेत येत नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे मेट्रो बंद असल्याने पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडीची शक्यता आहे.

