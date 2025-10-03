मुंबई

Mumbai Metro Aqua Line: मुंबईमध्ये धावत्या भूमिगत मेट्रोत उडाल्या ठिणग्या; प्रवाशांत घबराट अन्...

Mumbai Metro : धावत्या मेट्रोमध्ये अचानक ठिणग्या उडू लागल्या. यामुळे प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. प्रवाशांना तातडीने सांतक्रूझ मेट्रो स्टेशनवर उतरविण्यात आले आणि नंतर दुसऱ्या मेट्रोत बसविण्यात आले.
"Passengers safely evacuated after sparks seen inside Mumbai Metro Aqua Line underground train near Santacruz station."

Yashwant Kshirsagarसकाळ वृत्तसेवा
मुंबई मेट्रोच्या पहिली पूर्णपणे भूमिगत एक्वा लाईनवर मोठी दुर्घटना टळली आहे. विलेपार्लेहून निघालेली मेट्रो सांताक्रूझच्या दिशेने जाताना गाडीत स्पार्क झाल्याने सर्व प्रवाशांना सांताक्रूझ स्टेशनवर उतरवण्यात आले आहे. त्यांना दुसऱ्या मेट्रोने रवाना केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.

