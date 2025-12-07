Mumbai Metro News: मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत! दोन मार्गिकांवर तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांचा खोळंबा

मुंबई मेट्रो विस्कळीत झाली आहे. गुंदवली–अंधेरी वेस्ट मार्गावरील मेट्रो सेवा दोन्ही दिशांनी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यामुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. मेट्रो उशिरा धावत आहे. याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे. कांदिवली पश्चिम स्थानकात एक मेट्रो गाडी गेल्या पाच मिनिटांहून अधिक वेळ प्लॅटफॉर्मवरच थांबलेली दिसली..मुंबई मेट्रो संचालन विभागाने अद्याप विलंबाचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. अचानक झालेल्या या अडथळ्यामुळे गर्दीच्या वेळी प्रवासी अडकून पडले आहेत. महा मुंबई मेट्रोने (MMMOCL) जाहीर केले आहे की, मेट्रो मार्गिका 2A आणि 7 वर काही तात्पुरत्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे गाड्यांच्या वेळापत्रकात मोठा विलंब होत आहे. सकाळपासून प्रवाशांना उशीर, गर्दी आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. .Mumbai Metro: एआय आता मेट्रो मार्गावर गस्त घालणार! सुरक्षा आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढणार; कसं काम करणार?.अनेक गाड्या स्टेशनवरच थांबण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मेट्रो प्रशासनाने या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. तांत्रिक बिघाड दूर करण्यासाठी टीम युद्धपातळीवर काम करत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. सेवा लवकरात लवकर नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रवाशांनी नोंदवले की, गाड्या असामान्यपणे मंद गतीने जात होत्या आणि अनेक स्थानकांवर बराच काळ थांबत होत्या. ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ नाटकीयरित्या वाढला. .AI Railway Ticket: एआय तिकिटांचा सुळसुळाट! विशेष स्क्वॉड तैनात, बनावट तिकीट आढळल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास अन्...; रेल्वेची मोठी मोहीम .संध्याकाळी ६ वाजता अंधेरी पश्चिमेला बसलेल्या एका प्रवाशाने सांगितले की, तो संध्याकाळी ६:४० वाजताच लोअर मालाडला पोहोचला. "सामान्यतः, हे अंतर फक्त पाच स्थानके पार करण्यासाठी १५ मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागतो. परंतु रविवारी नियमित वेळेपेक्षा दुप्पट वेळ लागला. ओशिवरा स्थानकावर ट्रेन जवळजवळ १० मिनिटे थांबली होती. घोषणा यंत्रणेने वारंवार विलंबाबद्दल माफी मागितली," असे प्रवाशांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.