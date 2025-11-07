Metro Fare Hike: प्रवाशांचा खिसा रिकामा होणार? मेट्रोवर भाडेवाढची शक्यता, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला, कोणत्या मार्गांवर होणार परिणाम?

मुंबई : लोकलनंतर मेट्रो मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी बनली आहे. परवडणारे भाडे आणि सुसाट, आरामदायी प्रवासामुळे प्रवाशांकडून मेट्रो सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र मेट्रो प्रवासाचा प्रवाशांच्या खिशाला फटका बसणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकार मेट्रोच्या भाड्यात वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार अंधेरी (प) ते दहिसर मेट्रो २ अ आणि गुंदवली ते दहिसर मेट्रो ७ मार्गिकेसाठी भाडे वाढवण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्धारण समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला असून यामुळे पुढील काही महिन्यांत मेट्रो मार्गिकेवरील भाडेदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Mumbai Crime: अमली पदार्थांचे तस्कर रडारवर! आता परदेशातही थारा नाही.कोणत्या मेट्रोची होणार दरवाढ?अंधेरी (प.) ते दहिसर मेट्रो 2A आणि गुंदवली ते दहिसर मेट्रो 7 मार्गिकेसाठी भाडेवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी एमएमआरडीएने भाडे निर्धारण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मागील ऑगस्टमध्येच राज्य सरकारकडे पाठवला होता. राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात या प्रस्तावाला मंजुरी देत तो केंद्र सरकारच्या सॉल्ट पॅन विभागाकडे पाठवला आहे. त्यानंतर आता केंद्राच्या मंजुरीनंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे..सध्याचे मेट्रो तिकीट दरसध्या मेट्रो 2A आणि 7 मार्गिकांवर ३ ते १२ किमी अंतरासाठी २० रुपये भाडे आकारले जाते. भुयारी मेट्रोचे भाडे या सर्व मार्गिकांमध्ये सर्वाधिक असून ८ ते १२ किमी अंतरासाठी ४० रुपये आकारले जातात. मेट्रो 1 वरही ८ ते ११.४ किमी अंतरासाठी भाडे ४० रुपये आहे. दरम्यान, दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच भाडेवाढ लागू होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..Local Accident News: लोकलमधून प्रवासी खाली पडले अन्.. पुढे काय घडलं? | Mumbai News | Sakal News.दरवाढीचे कारण काय?एमएमआरडीएच्या महामुंबई मेट्रो संचलन मंडळाकडून ३५.१ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेचे संचलन केले जाते. एमएमआरडीएच्या मेट्रो मार्गिकांवरून सद्यस्थितीत दरदिवशी ३ लाखांहून अधिक प्रवाशांकडून प्रवास केला जातो. या अहवालानुसार पहिल्या वर्षी त्यांच्यावरून ९ लाख प्रवासी प्रवास करणे अपेक्षित होते. मात्र अपेक्षित प्रवासी संख्येपासून या मेट्रो अजून दूर आहेत. परिणामी मेट्रोला उत्पन्नही मर्यादित मिळत नसून उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे मेट्रोला तोटा सहन करावा लागत असून दरवाढ करण्याचा घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.