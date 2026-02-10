मुंबई

मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! नवं मेट्रो स्टेशन सुरू होणार; अंधेरी ते मानखुर्द मेट्रो लाईन कशी असणार? जाणून घ्या मार्ग आणि स्टेशन्स...

DN Nagar to Mandale Metro News: मुंबई मेट्रो लाईन २ चा पहिला टप्पा पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. या लाईनवर एक नवीन मेट्रो स्टेशन एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होईल. या मेट्रो स्टेशनवरून मुंबईकरांना मोनोरेलशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
मुंबई : पूर्व मुंबईत राहणाऱ्या लोकांना बाहेर पडावे लागत असताना सायन-पनवेल महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मुंबईकर तासन्तास अडकून पडतात. मेट्रो लाईन २बी ही पूर्व मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या लाईनवरील एक महत्त्वाचे स्टेशन लवकरच एप्रिल २०२६ मध्ये प्रवाशांसाठी खुले होणार आहे.

