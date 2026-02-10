मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! नवं मेट्रो स्टेशन सुरू होणार; अंधेरी ते मानखुर्द मेट्रो लाईन कशी असणार? जाणून घ्या मार्ग आणि स्टेशन्स...

मुंबई : पूर्व मुंबईत राहणाऱ्या लोकांना बाहेर पडावे लागत असताना सायन-पनवेल महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मुंबईकर तासन्तास अडकून पडतात. मेट्रो लाईन २बी ही पूर्व मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या लाईनवरील एक महत्त्वाचे स्टेशन लवकरच एप्रिल २०२६ मध्ये प्रवाशांसाठी खुले होणार आहे..मुंबई मेट्रो लाईन २बी (यलो लाईन) अंधेरी पश्चिमेतील डीएन नगरला मानखुर्द पूर्वेतील मंडाले स्टेशनशी थेट जोडते. ही २३.६४ किलोमीटर लांबीची लाईन मुंबईतील पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. ही मेट्रो लाईन टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याची योजना आहे. चेंबूर मेट्रो स्टेशन आता पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्यामुळे या भागातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.मुंबई मेट्रो लाईन २बी तीन टप्प्यात सुरू केली जाईल. पहिला टप्पा डायमंड गार्डन ते मांडला, दुसरा डायमंड गार्डन ते सारस्वत नगर आणि तिसरा आणि शेवटचा टप्पा सारस्वत नगर ते अंधेरी पश्चिम असा असेल. या पहिल्या टप्प्याचा शेवटचा थांबा चेंबूर मेट्रो स्टेशन आहे. शेवटच्या टप्प्यात, मेट्रो २बी मेट्रो लाईन २ए शी जोडली जाईल. या लाईनमध्ये २० एलिव्हेटेड स्टेशन असतील..या मार्गावर ईएसआयसी नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी हॉस्पिटल, खेरा नगर, सारस्वत नगर, नॅशनल कॉलेज, वांद्रे मेट्रो, आयकर विभाग कार्यालय, आयएलएफएस, एमटीएनएल मेट्रो, बर्वे मार्ग, कुर्ला पूर्व, पूर्व एक्सप्रेसवे, चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द आणि मांडला मेट्रो अशी स्थानके असतील..Education News: राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण? समितीचा अहवाल सरकारला सादर.मेट्रो २बी चा पहिला टप्पा जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. या मार्गासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संपूर्ण मार्ग २०२६ ते २०२७ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, ही मार्ग मेट्रो लाईन १ ला डीएन नगर, मेट्रो लाईन ३ ला वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि मेट्रो लाईन २ ला डीएन नगर येथून थेट जोडेल. याव्यतिरिक्त, चेंबूर स्टेशनवरून थेट मोनोरेलने आणि वांद्रे, कुर्ला आणि मानखुर्द स्टेशनवरून मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करणे शक्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.