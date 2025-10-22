Mumbai Metro: मुंबईत आणखी एक मेट्रो कॉरिडॉर सुरू होणार, सल्लागाराची नियुक्ती, कसा असणार नवीन मार्ग? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईतील पहिल्या भूमिगत मेट्रो मार्गाचे काम पूर्ण केल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आता वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंतच्या दुसऱ्या मेट्रो मार्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी, एमएमआरसीने अंतरिम सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा सल्लागार नियोजन, डिझाइन, बांधकामाचे निरीक्षण आणि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सल्लागार प्रकल्प वेळेवर आणि स्थापित मानकांनुसार पूर्ण होईल याची खात्री देखील करेल..याव्यतिरिक्त, सल्लागार प्रकल्पासाठी निविदा तयार करण्यात एमएमआरसीला मदत करेल. सल्लागाराची प्राथमिक भूमिका साइटवर सुरू असलेल्या बांधकाम कामाचे बारकाईने निरीक्षण करणे आहे. सल्लागाराच्या नियुक्तीनंतर, प्रकल्पाशी संबंधित इतर निविदा प्रक्रिया पुढे जातील. एमएमआरसीने या नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या आहेत. ४ नोव्हेंबर रोजी प्री-बिड बैठक होणार आहे. कंपन्या ३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करू शकतात..Mumbai News: लाखोंच्या शासकीय निधीची अफरातफर, माजी आमदारांविरोधात भाजप आक्रमक; चौकशीची मागणी.मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. पहिल्या भूमिगत मेट्रो मार्गाच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर, एमएमआरसी आता आणखी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहे. ही नवीन मेट्रो मार्ग वडाळाला मुंबईच्या प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडियाशी जोडेल. या प्रकल्पाच्या यशाची खात्री करण्यासाठी, एमएमआरसीने अंतरिम सल्लागाराचा शोध सुरू केला आहे. सल्लागार हा एक तज्ञ असतो जो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यास मदत करतो..ते प्रकल्पाचे नियोजन करतात. त्याचा लेआउट (डिझाइन) तयार करतात, बांधकाम कामाचे पर्यवेक्षण करतात आणि उच्च दर्जाचे काम सुनिश्चित करतात. सल्लागाराची जबाबदारी नियोजनापुरती मर्यादित नाही. ते संपूर्ण प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि स्थापित मानकांनुसार पूर्ण झाला आहे याची देखील खात्री करतात. कल्पना करा की, एखादी इमारत बांधली जात आहे. तिचा सल्लागार त्याची कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडत नाही, तर त्यामुळे इमारत कमकुवत होऊ शकते किंवा ती पूर्ण होण्यास बराच वेळ लागू शकतो..त्याचप्रमाणे, मेट्रो प्रकल्पात सल्लागाराची भूमिका महत्त्वाची असते. ते बांधकाम साहित्य चांगल्या दर्जाचे आहे आणि कामगार सुरक्षित आहेत याची देखील खात्री करतात. सल्लागार एमएमआरसीला निविदा तयार करण्यात देखील मदत करेल. निविदा प्रक्रिया ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे कंपन्या विशिष्ट कामासाठी बोली लावतात. सल्लागार खात्री करतो की, निविदा अटी स्पष्ट आहेत आणि फक्त योग्य कंपन्याच बोली लावतात. सल्लागाराची प्राथमिक भूमिका साइटवर सुरू असलेल्या बांधकाम कामाचे सतत निरीक्षण करणे आहे..तो किंवा ती कोणत्याही विसंगती होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक लहान आणि मोठ्या तपशीलाची तपासणी करतो. निविदा प्रक्रिया देखील जलद गतीने पुढे जातील. सल्लागार नियुक्त झाल्यानंतर, प्रकल्पाशी संबंधित इतर निविदा प्रक्रिया देखील जलद गतीने पुढे जातील. याचा अर्थ बांधकाम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड केली जाईल. एमएमआरसीने या सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा जारी केल्या आहेत..ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी, ४ नोव्हेंबर रोजी प्री-बिड बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत इच्छुक कंपन्या प्रकल्पाबद्दल अधिक जाणून घेऊ शकतात आणि त्यांचे प्रश्न विचारू शकतात. या कामात रस असलेल्या कंपन्या ३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करू शकतात. या अंतिम मुदतीमुळे कंपन्यांना अचूक बोली तयार करण्याची आणि सादर करण्याची संधी मिळेल..Mumbai BMC Election: Bhai Jagtap यांचाी मोठी घोषणा, मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार | Sakal News.नवीन मेट्रो मार्ग फायदेशीर ठरेल. ही नवीन मेट्रो मार्ग मुंबईतील लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंत प्रवास करणे खूप सोपे होईल. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. लोकांचा वेळ वाचेल. हा प्रकल्प मुंबईच्या विकासातील आणखी एक मैलाचा दगड ठरेल. एमएमआरसी या प्रकल्पाबद्दल खूप उत्सुक आहे आणि तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सल्लागाराची नियुक्ती ही या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.