Mumbai Metro: मुंबई मेट्रोमधून थेट बुलेट ट्रेन आणि रेसकोर्सला जोडणी; दोन नवे सबवे उभारण्याची तयारी, कुठे आणि कधी? जाणून घ्या...

मुंबई : अलिकडेच सुरू झालेल्या मुंबई मेट्रो लाईन ३ किंवा 'अॅक्वा लाईन' वर पादचाऱ्यांची वाहतूक अधिक बळकट करण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने दोन प्रमुख सबवे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. हे सबवे मेट्रो स्टेशन्सना महत्त्वाच्या परिसरांशी सार्वजनिक जागांशी आणि आगामी प्रकल्पांशी थेट जोडतील. यामुळे मेट्रो ३ ची उपयुक्तता लक्षणीयरीत्या वाढेल..प्रस्तावित दोन भुयारी मार्गांपैकी पहिला मार्ग वरळीतील नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्टेशनला जोडेल. हा भुयारी मार्ग महालक्ष्मी रेसकोर्स, वरळी प्रोमेनेड आणि नेहरू तारांगणापर्यंत विस्तारेल. हा भुयारी मार्ग कोस्टल रोडवर विकसित होत असलेल्या नवीन उद्यानाला आणि पूर्वीच्या वरळी डेअरीच्या जागेवर बांधल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक केंद्राला देखील जोडेल..Thane News: अनधिकृत बांधकामांवर 'एआय'ची नजर, महापालिकेचा निर्णय .हा भुयारी मार्ग १.६ किलोमीटर लांबीचा असेल. दुसरा भुयारी मार्ग वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्टेशनला जोडेल आणि १.४ किलोमीटर लांबीचा असेल. हा भुयारी मार्ग प्रवाशांना थेट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टर्मिनलशी जोडेल. हा मार्ग बीकेसी परिसरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांना देखील जोडेल. ज्यामुळे हा परिसर एक प्रमुख इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होईल..दोन्ही भुयारी मार्गांची एकूण लांबी ३ किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल. एमएमआरसीएलचे संचालक आर. रमणा म्हणाले, "आम्ही लवकरच या दोन पादचाऱ्यांसाठीच्या वेस्टिब्युल्स किंवा भुयारी मार्गांसाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी एक एजन्सी नियुक्त करू. ज्यांची एकूण लांबी ३ किलोमीटर आहे. ही एजन्सी बांधकाम कालावधीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून देखील काम करेल.".Mumbai News: लिंक रोडसाठी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड, सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई पालिकेला सशर्त परवानगी.या संपूर्ण योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वरळी डेअरी प्लॉट. सरकारी संकेतांवरून असे दिसून येते की हा प्लॉट आता व्यावसायिक वापरासाठी खुला केला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्य नगरविकास विभाग विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) मध्ये आवश्यक बदल करेल आणि वरळी डेअरी प्लॉटचे आरक्षण व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतरित केले जाईल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून आधीच नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेवरील पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.