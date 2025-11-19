मुंबई

Mumbai Metro: मुंबई मेट्रोमधून थेट बुलेट ट्रेन आणि रेसकोर्सला जोडणी; दोन नवे सबवे उभारण्याची तयारी, कुठे आणि कधी? जाणून घ्या...

MMRCL Mumbai Metro 3 New Subways News: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना विकसित केल्या आहेत. एमएमआरसीएल भूमिगत मेट्रो लाईन 3 चालवते.
MMRCL Mumbai Metro 3 New Subways

MMRCL Mumbai Metro 3 New Subways

Mansi Khambe
मुंबई : अलिकडेच सुरू झालेल्या मुंबई मेट्रो लाईन ३ किंवा 'अ‍ॅक्वा लाईन' वर पादचाऱ्यांची वाहतूक अधिक बळकट करण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने दोन प्रमुख सबवे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. हे सबवे मेट्रो स्टेशन्सना महत्त्वाच्या परिसरांशी सार्वजनिक जागांशी आणि आगामी प्रकल्पांशी थेट जोडतील. यामुळे मेट्रो ३ ची उपयुक्तता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

