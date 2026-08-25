Mumbai Metro Viral News: मुंबई मेट्रोत मांजरीला लागली 'नोकरी'! MMMOCL ने दिलं Chief Feline Officer पद, ड्युटीही ठरवली

मुंबईच्या स्थानिक जीवनात कोणतीही गोष्ट अचानक व्हायरल होऊ शकते. पण यावेळी इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे एखादी व्यक्ती नव्हे, तर एक मांजर. मुंबईच्या गुंदवली मेट्रो स्टेशनवर दिसलेल्या या मांजराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हे मांजर स्टेशनवर असे फिरताना आणि बसलेले दिसत आहे, जणू काही मेट्रोच्या सुरक्षेची आणि सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावरच आहे. .कधी ते प्रवेशद्वाराजवळ दिसते, तर कधी प्रवाशांमध्ये आरामात बसून येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे पाहताना दिसते. हे पाहून इंटरनेट वापरकर्त्यांनी गंमतीने विचारले, "जर हे मांजर दररोज इतक्या निष्ठेने आपले कर्तव्य बजावत असेल, तर त्याला एखादे पद का देऊ नये?" मुंबई मेट्रोने आता प्रवाशांची ही विनंती मान्य केली आहे. प्रवासी संदेश सामंत यांनी गुंडावली मेट्रो स्टेशनच्या गेटजवळ बसलेल्या या गोंडस मांजराचा एक फोटो शेअर केला. .४ दिवस मराठी शिकवलं, १५ प्रश्न पाठ केले; पण RTO तपासणीत सिलेबसबाहेरचे प्रश्न विचारणार तर उत्तर कसं देणार? ऑटोचालकांचा संताप.त्यानंतर त्यांनी मुंबई मेट्रोची कंपनी एमएमएमओसीएलला (MMMOCL) टॅग करून गंमतीने लिहिले की, हे मांजर इतके दिवस विनावेतन स्टेशनवर कर्तव्य बजावत असल्याने त्याला सरकारी नोकरी दिली पाहिजे. मेट्रो कंपनीलाही प्रवाशाचा विनोद आवडला. गंमत म्हणून, कंपनीने त्या मांजराला आपला "मुख्य मांजर अधिकारी" म्हणून नियुक्त केले. कंपनीने सांगितले की, स्टेशनची पाहणी करणे, प्रवाशांवर लक्ष ठेवणे आणि सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी बसणे हे त्या मांजराचे काम आहे. कंपनीने गंमतीने असेही म्हटले की, आतापर्यंत त्याची कामगिरी "उत्तम" होती..व्हायरल व्हिडिओमधील मांजराची वृत्ती पाहण्यासारखी आहे. प्रवासी सतत ये-जा करत असतात, लोक मेट्रो पकडण्यात व्यस्त असतात, पण मांजरावर याचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. ते स्टेशनवर आपल्या जागेवर आरामात बसलेले असते आणि अधूनमधून प्रवाशांकडे नजर टाकते, जणू काही प्रत्येकाची हजेरी घेत आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांना त्याचा हा निश्चिंत स्वभाव खूप आवडत आहे. लोकांना वाटते की, हे मांजर मेट्रो स्टेशनवरील रोजच्या प्रवाशांसाठी एखाद्या कर्मचाऱ्यापेक्षा कमी नाही..अनेकांनी तर गंमतीने असेही म्हटले आहे की, स्टेशनवरील इतर कर्मचाऱ्यांच्या कदाचित शिफ्ट असतील, पण या मांजराची ड्युटी कदाचित २४ तास चालते. व्हिडिओ समोर येताच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्या मांजराला आपापली कामे सोपवायला सुरुवात केली. काहींनी त्याला स्टेशनचा बॉस म्हटले, तर काहींनी त्याला योग्य ओळखपत्र आणि गणवेश दिला पाहिजे असे म्हटले. .वाहन मालकांसाठी मोठी बातमी! गाडी ट्रान्सफर आणि NOC चे नियम बदलले; RTOच्या फेऱ्या टाळायच्या असतील तर 'हे' काम लगेच करा.एका वापरकर्त्याने गंमतीने म्हटले की, तो दररोज सकाळी उठल्याबरोबर स्टेशनवर त्याला शोधतो. म्हणजेच, मेट्रो पकडण्यापूर्वी मांजराची उपस्थिती अत्यावश्यक झाली आहे. दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने तर तो व्हिडिओ पोस्ट करून गंमतीने म्हटले की, आतापासून ते 'मुख्य उंदीर पकडणारे' आहे. मांजराच्या फोटो आणि व्हिडिओवर अशाच प्रकारच्या विनोदी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर सतत येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.