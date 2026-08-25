मुंबई

Mumbai Metro Viral News: मुंबई मेट्रोत मांजरीला लागली 'नोकरी'! MMMOCL ने दिलं Chief Feline Officer पद, ड्युटीही ठरवली

Mumbai Metro New Employee Is Cat: इंटरनेट वापरकर्त्यांनी गंमतीने म्हणायला सुरुवात केली की, जेव्हा मांजर दररोज इतक्या प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहे, तर त्याला एखादे काम का दिले जात नाही.
Mumbai Metro Gives Its Viral Cat a Special ‘Officer’ Post

Mumbai Metro Gives Its Viral Cat a Special ‘Officer’ Post

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईच्या स्थानिक जीवनात कोणतीही गोष्ट अचानक व्हायरल होऊ शकते. पण यावेळी इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे एखादी व्यक्ती नव्हे, तर एक मांजर. मुंबईच्या गुंदवली मेट्रो स्टेशनवर दिसलेल्या या मांजराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हे मांजर स्टेशनवर असे फिरताना आणि बसलेले दिसत आहे, जणू काही मेट्रोच्या सुरक्षेची आणि सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावरच आहे.

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