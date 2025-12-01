मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! चार रेल्वे स्थानकावर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार; कधी आणि कुठे? वाचा...

Mumbai Local Railway Station New Platform News: मुंबईतील स्थानकांवर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार आहेत. यामुळे आता सीएसएमटी-दादरची जागा कमी होणार आहे.
मुंबई : येत्या काही वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रवास अधिक सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील पाच वर्षांत चार प्रमुख एमएमआर टर्मिनसवरील प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला जाणार असल्याने, मुंबईहून देशाच्या विविध भागात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्याही वाढेल. याचा अर्थ स्थानकांवर अधिक प्लॅटफॉर्म बांधले जातील.

