Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! चार रेल्वे स्थानकावर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार; कधी आणि कुठे? वाचा...

मुंबई : येत्या काही वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रवास अधिक सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील पाच वर्षांत चार प्रमुख एमएमआर टर्मिनसवरील प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला जाणार असल्याने, मुंबईहून देशाच्या विविध भागात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्याही वाढेल. याचा अर्थ स्थानकांवर अधिक प्लॅटफॉर्म बांधले जातील. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या चार टर्मिनसवर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्याची योजना सुरू आहे: परळ येथे पाच, कल्याण येथे सहा, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथे चार आणि पनवेल येथे पाच. यामुळे स्थानिक आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची संख्या वाढण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वाढती लोकसंख्या आणि लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..Mumbai Free Trip: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत सहलीचे आयोजन! पर्यटन विभागातर्फे डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना मोठी भेट; वाचा संपूर्ण कार्यक्रम.२०२५ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात परळला टर्मिनस म्हणून विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, परळ टर्मिनस कुर्ला आणि परळ दरम्यानच्या नवीन ५व्या आणि ६व्या मार्गाशी जोडले जाईल. ज्याचा वापर फक्त मेल/एक्सप्रेस गाड्यांसाठी केला जाईल. या टर्मिनसमुळे मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या सीएसएमटी आणि दादर सारख्या विद्यमान स्थानकांवरील भार काही प्रमाणात कमी होईल..सध्याचे परळ स्टेशन अमृत भारत स्टेशन प्रकल्पांतर्गत नूतनीकरण करण्यात आले आहे. भविष्यात, जेव्हा प्लॅटफॉर्म जोडले जातील, तेव्हा स्टेशनवर निघणाऱ्या आणि संपणाऱ्या गाड्यांची सेवा देखील वाढेल. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे चार नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्याचे नियोजन आहे. हे स्टेशन लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी मुख्य टर्मिनल आहे. नवीन प्लॅटफॉर्म सुविधांमुळे इंटरसिटी आणि एक्सप्रेस गाड्यांची संख्या वाढेल आणि गर्दी कमी होईल..Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा .त्याचप्रमाणे, वेगाने विकसित होत असलेल्या पनवेल स्थानकावर पाच नवीन प्लॅटफॉर्म बांधले जातील. पनवेल भविष्यात मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो नेटवर्कसह एक प्रमुख वाहतूक इंटरचेंज बनण्यास सज्ज आहे. येत्या काही वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या प्लॅटफॉर्ममुळे मध्य रेल्वेच्या सेवांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. सध्या, मध्य रेल्वेच्या १,८१० उपनगरीय सेवांमधून दररोज अंदाजे चार दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतात.