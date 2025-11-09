मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा वाहतूक कोंडीतून मिळणार! MMRDA ७० किमीचा भूमिगत बोगदा बांधणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन

Mumbai Underground Tunnel: मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीपासून सुटका होणार आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : वाहतूक कोंडी ही मुंबईकरांसाठी एक मोठी समस्या आहे. केवळ व्यावसायिकच नाही तर विद्यार्थीही दररोज वाहतुकीत बराच वेळ घालवतात. मुंबईकरांना मोठ्या वाहतूक कोंडीपासून मुक्त करण्यासाठी, रस्ते विस्तार आणि ओव्हरब्रिजसह पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे काम सुरू आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आता वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता देण्यासाठी एका महाआयोजनेवर काम करत आहे.

