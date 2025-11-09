Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा वाहतूक कोंडीतून मिळणार! MMRDA ७० किमीचा भूमिगत बोगदा बांधणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन

मुंबई : वाहतूक कोंडी ही मुंबईकरांसाठी एक मोठी समस्या आहे. केवळ व्यावसायिकच नाही तर विद्यार्थीही दररोज वाहतुकीत बराच वेळ घालवतात. मुंबईकरांना मोठ्या वाहतूक कोंडीपासून मुक्त करण्यासाठी, रस्ते विस्तार आणि ओव्हरब्रिजसह पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे काम सुरू आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आता वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता देण्यासाठी एका महाआयोजनेवर काम करत आहे..पूर्ण झाल्यानंतर, हा प्रकल्प शहराच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये पूर्णपणे बदल घडवून आणेल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने एकात्मिक बोगदा रस्ते प्रणालीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईतील विविध भाग भूमिगत रस्त्यांनी जोडले जातील. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल..Mumbai News: ठाणे-नवी मुंबईत उभं राहणार नवं ‘बीकेसी’! १,३०० एकरवर भव्य व्यावसायिक केंद्राची घोषणा, पण कुठे उभारणार?.शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत प्रवास करण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतील. मुंबईत जमिनीची कमतरता आणि वाढत्या वाहतुकीमुळे, नवीन रस्ते बांधणे आता अत्यंत कठीण झाले आहे. वाहतूक कोंडीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ओव्हरब्रिज आणि उड्डाणपूल बांधले जात आहेत. वाहनांची वाढती संख्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने रस्ते भूमिगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या बोगद्याच्या जाळ्याद्वारे, कोस्टल रोड, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), बुलेट ट्रेन स्टेशन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) जोडले जातील. यामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) आणि एसव्ही रोडवरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. बोगदा प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण होईल..पहिला टप्पा (१६ किमी)वरळी सी लिंक ते बीकेसी आणि विमानतळापर्यंत भूमिगत बोगदा बांधला जाईल.टप्पा २ (१० किमी)पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांना जोडेल, ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम वाहतूक सुलभ होईल.तिसरा टप्पा (४४ किमी)उत्तर मुंबई ते दक्षिण मुंबई असा एक मुख्य बोगदा बांधला जाईल, ज्यामुळे प्रवासी आणि मालाची जलद वाहतूक सुलभ होईल..निवडणुकीची शाई नखांवर लावण्याची प्रथा का आहे? ती कधी सुरू झाली?.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हे बोगद्याचे जाळे मुंबईला जागतिक शहर बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामुळे कोस्टल रोड, मेट्रो आणि महामार्ग जोडले जातील. ज्यामुळे वाहतूक कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुरक्षित होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई आता भूमिगत देखील प्रवास करेल. या प्रकल्पामुळे शहराचे एक टोक दुसऱ्या टोकाशी काही मिनिटांत जोडण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल..एमएमआरडीए महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, डीपीआरमध्ये बोगद्यांचे स्थान, पर्यावरणीय परिणाम आणि खर्चाचा आढावा घेतला जात आहे. पूर्ण झाल्यावर हा प्रकल्प मुंबईचा चेहरामोहरा बदलेल. बोगद्याच्या रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. प्रदूषण कमी होईल आणि विमानतळ, कोस्टल रोड आणि मेट्रो यांच्यातील चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.