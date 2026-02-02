Mumbai Police intensify search operations after 12 minor children, including 8 girls, go missing across multiple police jurisdictions in the city.

मुंबई

Mumbai Missing Minors : मुंबई हादरली ! ३६ तासांत ८ मुलींसह १२ अल्पवयीन मुले बेपत्ता; पोलिसांकडून विशेष शोधमोहीम सुरू, हाय अलर्ट जारी

Child Trafficking Mumbai : मुंबईत अवघ्या ३६ तासांत १२ अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाली असून त्यात ८ मुलींचा समावेश आहे. ही मुले मुंबईतील ७ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून गायब झाली आहेत. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी ‘हाय अलर्ट’ जारी करत गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबईतून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मागील ३६ तासांत शहरातून १२ अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये ८ मुलींचा समावेश असून, हे मुले मुंबईतील ७ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून गायब झाल्याची नोंद आहे.

