Mumbai Monorail : मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी ! मोनोरेल अनिश्चित काळासाठी बंद , MMRDA ने का घेतला निर्णय ?

Summary मुंबई मोनोरेल सेवा २० सप्टेंबर २०२५ पासून अनिश्चित काळासाठी बंद राहणार आहे.नवीन रेक, प्रगत CBTC सिग्नलिंग सिस्टम आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.अपग्रेडेशननंतर सेवा अधिक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह होईल..मुंबईतील मोनोरेल सेवा २० सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात येणार आहे. यापूर्वी, मोनोरेल दोनदा मध्येच बंद पडली होती, ज्यामध्ये अनेक प्रवासी अडकले होते. या दरम्यान, अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. सततच्या तांत्रिक बिघाडामुळे मोनोरेल ट्रॅकवरच बंद पडत आहेत म्हणूनच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २० सप्टेंबर २०२५ पासून सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून भविष्यात मुंबई मोनोरेल अधिक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह बनेल..या काळात मोनोरेल अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन 'रोलिंग स्टॉक' (रॅक), प्रगत सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम आणि जुन्या रेकचे नूतनीकरण जलदगतीने केले जाईल. हैदराबादमध्ये विकसित केलेली स्वदेशी संभाषणावर आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली पहिल्यांदाच मुंबई मोनोरेलमध्ये सुरु केली जाईल. ३२ ठिकाणी ५ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगची चाचणी सुरू आहे. २६० वाय-फाय अॅक्सेस पॉइंट्स, ५०० आरएफआयडी टॅग, ९० ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम आणि अनेक डब्ल्यूएटीसी युनिट्स आधीच बसविण्यात करण्यात आली आहेत. .Monorail Video: काच तोडली अन् प्रवाशांची सुटका! पण उंचावरून चालणारी मोनोरेल बंद कशी पडली? कारण समोर, पाहा सुटकेचा थरारक व्हिडिओ .या प्रणालीमुळे सुरक्षितता वाढेल, गाड्यांमधील अंतर कमी होईल आणि सेवा अधिक विश्वासार्ह होतील. रोलिंग स्टॉकचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. मेधा आणि SMH Rail यांच्या सहकार्याने १० नवीन 'मेक इन इंडिया' रेक खरेदी करण्यात आले. यापैकी ८ रॅक देण्यात आले आहेत, ९ वा रेक तपासणीच्या टप्प्यात आहे आणि १० वा असेंब्ली टप्प्यात आहे. सध्या मोनोरेल सेवा सकाळी ६:१५ ते रात्री ११:३० पर्यंत उपलब्ध आहेत, रात्री कामासाठी फक्त ३.५ तास शिल्लक आहेत. .सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत होणारसुरक्षा प्रोटोकॉल अंतर्गत दररोज पॉवर रेल बंद, डिस्चार्ज आणि रिचार्ज करावी लागते, ज्यामुळे प्रगती मंदावत होती. रेल्वे तात्पुरती बंद केल्यानंतर, नवीन रेक आणि सिग्नलिंग सिस्टमची स्थापना, कमिशनिंग आणि चाचणी सतत केली जाईल. याशिवाय, जुन्या रेकचे ओव्हरहॉल आणि रेट्रोफिटिंग केले जाईल. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि आगामी मेट्रो प्रकल्पांसाठी पुनर्नियुक्ती शक्य होईल..तांत्रिक बिघाडाची चौकशीनुकतेच काही तांत्रिक समस्यांमुळे सेवा विस्कळित झाल्या होत्या. यावर मात करण्यासाठी, एमएमआरडीएने एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे आणि सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौकापर्यंत दोन्ही दिशांना मोनोरेल सेवा बंद राहतील. नागरिकांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करताना हे लक्षात ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मोनोरेल सेवा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे..अपग्रेडेशननंतर मोनोरेल केवळ अधिक विश्वासार्ह होणार नाही, तर मुंबईच्या पूर्व कॉरिडॉरमध्ये सार्वजनिक वाहतूक देखील मजबूत करेल. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मोनोरेलचा हा ब्लॉक मुंबईच्या वाहतूक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीन रेक, प्रगत सीबीटीसी सिग्नलिंग आणि जुन्या रेकचे नूतनीकरण यामुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल, असे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले आहे. .FAQs१. मोनोरेल सेवा कधीपासून बंद होणार? 👉 २० सप्टेंबर २०२५ पासून मोनोरेल सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद राहतील.२. मोनोरेल का बंद करण्यात आली आहे? 👉 सततच्या तांत्रिक बिघाडांमुळे आणि सुरक्षिततेसाठी अपग्रेडेशनसाठी मोनोरेल बंद करण्यात आली आहे.३. या काळात कोणते बदल होणार आहेत? 👉 नवीन 'मेक इन इंडिया' रेक, CBTC सिग्नलिंग सिस्टम, जुन्या रेकचे नूतनीकरण आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत केले जातील.४. कोणत्या मार्गावर सेवा बंद राहतील? 👉 चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौक या मार्गावरील दोन्ही दिशांना सेवा बंद राहतील.५. मोनोरेल पुन्हा सुरु झाल्यावर काय फायदे मिळतील? 👉 अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जलद सेवा उपलब्ध होईल तसेच मुंबईच्या पूर्व कॉरिडॉरमधील वाहतूक सशक्त होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.