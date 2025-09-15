Mumbai Monorail Breakdown : भर पावसात ट्रॅकवर अडकली मोनो रेल, प्रवाशांना बाहेर काढण्यात यश; दोन महिन्यांत दुसरी घटना

मुंबईतील मोनोरेल सेवेचा पुन्हा एकदा खेळखंडोबा झाला आहे. वडाळा स्थानकाजवळ तांत्रिक अडचणींमुळे मोनोरेल बंद पडली. त्यामुळे प्रवाशांना गाडीतून बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे. चेंबूरकडे जाणारी ही मोनोरेल अचानक बंद पडल्याने प्रवाशांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. .खरं तर गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने मोनोरेल बंद पडण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अशातच आता गर्दी वाढल्यामुळे मोनोरेल बंद पडली का अशी चर्चाही सुरु झाली आहे. अचानक थांबलेल्या या सेवेमुळे प्रवाशांचे नियोजन बिघडले असून, त्यांना पर्यायी प्रवासाची साधने शोधावी लागत आहेत..Mumbai Monorail News Today: २०० जीव वाचले, पण कसे? नेमकं काय घडलं? | Mumbai Rain | Sakal News.काल रात्रीपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे आधीच रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच मोनोरेल पुन्हा बंद पडल्यामुळे प्रवाशांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो आहे. मोनोरेल बंद पडण्याची गेल्या दोन महिन्यांतील ही दुसरी घटना आहे. ही मोनोरेल सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. तांत्रिक बिघाड शोधून काढून दुरुस्त करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने सर्व प्रवासी सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहेत..Monorail Breakdown Update : चेंबूरमध्ये मोनोरेलमध्ये बिघाड, ३०० हून अधिक प्रवाशांची सुटका, ६ जणांना त्रास.मुंबई मोनोरेल ही शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि जलद प्रवासाचा पर्याय देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, अशा तांत्रिक बिघाडांमुळे या सेवेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. काही दिवसापूर्वीही मोनो रेल बंद पडली होती. त्यावेळी काचा फोडून आतमधील प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले होते. .मोनो रेल प्रशासनाकडून बिघाडाचे नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्यक्षात, हा बिघाड विद्युत पुरवठा किंवा यांत्रिक समस्येशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेमुळे मोनोरेलवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा लागतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.