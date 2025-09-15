मुंबई

Mumbai Monorail Breakdown : भर पावसात ट्रॅकवर अडकली मोनो रेल, प्रवाशांना बाहेर काढण्यात यश; दोन महिन्यांत दुसरी घटना

Mumbai Monorail Breakdown Again : गेल्या काही महिन्यांपासून मोनोरेल वारंवार बंद पडत आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गर्दी वाढल्यामुळे मोनोरेल बंद पडली का अशी चर्चाही सुरु झाली आहे.
मुंबईतील मोनोरेल सेवेचा पुन्हा एकदा खेळखंडोबा झाला आहे. वडाळा स्थानकाजवळ तांत्रिक अडचणींमुळे मोनोरेल बंद पडली. त्यामुळे प्रवाशांना गाडीतून बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे. चेंबूरकडे जाणारी ही मोनोरेल अचानक बंद पडल्याने प्रवाशांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे.

