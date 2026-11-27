मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. सुरक्षा रक्षकांची २,३७९ पदे रिक्त असल्याची बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या चार हजार ९६ मंजूर पदांपैकी निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त असल्याने मुख्यालय, रुग्णालये, महापालिका कार्यालये आणि उद्यानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे, तर अनेक उद्यानांची सुरक्षा कंत्राटदारांच्या भरवशावर सुरू आहे..महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, मात्र मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध सुरक्षा रक्षकांनाच अनेक ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत आहेत. विशेषतः रुग्णालये, गर्दीची कार्यालये आणि सार्वजनिक उद्यानांमधील सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जात आहे. सुरक्षा रक्षकांची नियमित भरती रखडल्याने संपूर्ण यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होत आहे..26/11 Mumbai Attacks: मृत्यू समोर दिसत होता, पण माईक हातातून सोडला नाही! २६/११ च्या रात्री रेल्वे अनाउंसर बनला शेकडो प्रवाशांचा आधार.भरतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबितसुरक्षा रक्षकांच्या भरतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी या प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आकृतिबंधाच्या नावाखाली भरती प्रक्रिया रोखणे योग्य नाही. काहींना केवळ निविदा मंजूर करण्यातच रस होता. सहा महिन्यांपासून आम्ही सातत्याने भरतीसाठी आवाज उठवत आहोत. आता कुठे भरतीची फाईल मंजूर झाली असून, टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्यान आणि बाजार विभागाच्या सभापती हेतल गाला यांनीही सुरक्षा रक्षकांची भरती लवकर करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai: दुपारी 1:11 वाजता मोठा धडाका होणार! मुंबई पालिकेला पुन्हा धमकीचा मेल, बिग बींच्या 'जलसा'चाही उल्लेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.