Mumbai News: बीएमसीची मोठी कारवाई! मुंबईतील ५० वर्ष जुन्या दर्ग्यावर बुलडोझर, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईतील अतिक्रमणांवर मुंबई महापालिकेद्वारा विविध भागात धडक कारवाई केली जात आहे. अशातच मुंबईत पालिकेने मुंबईतील ५० वर्ष जुन्या दर्ग्यावर तोडक कारवाई केली आहे. मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये महापालिकेने ही कारवाई केली आहे. .याबाबत महापलिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित ट्रस्टला बजावण्यात आलेल्या नोटिसांना कथितरित्या कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि मालकी हक्काची कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर केली गेली नाहीत. त्यानंतरच बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे..या कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या कारवाईचे व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी पाडापाडीची कारवाई करताना, तर पोलीस कर्मचारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे दिसत आहे..किरीट सोमय्या यांचा तक्रार दाखल केल्याचा दावाया घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली होती आणि ९ एप्रिल २०२६ रोजी या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान आता आरे कॉलनीतील कथित बेकायदेशीर दर्गा प्रशासनाच्या कारवाईनंतर पाडण्यात आला आहे.