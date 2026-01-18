एकनाथ शिंदेंनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये का ठेवलंय? कारण आलं समोर, शिंदेसेनेच्या नेत्यानंच सांगितली आतली बातमी

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. महायुतीने बहुमत मिळवले आहे. महायुतीचा महापौर आता मुंबईत बसणार आहे. त्याआधी महायुती आघाडीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत. शिंदेसेनेतील नवनिर्वाचित नगरसेवक मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहायला गेले आहेत. पक्षाने त्यांना तसे करण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. आता वेगवेगळे स्पष्टीकरण दिले जात आहे. .शिंदेसेना मुंबईत मराठी आणि शिवसेनेचा महापौर हवा आहे. शिवसेनेला अडीच वर्षांचा कार्यकाळ हवा आहे अशीही अटकळ आहे. शिंदेसेने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. महापौरपदावरून महायुती आघाडीत काही संघर्ष होईल की नाही हे भविष्यातच स्पष्ट होईल. तत्पूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना नेत्या शीतल म्हात्रे यांनी शिंदेसेना नगरसेविका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये का राहत आहेत या प्रश्नाला उत्तर दिले. आज पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी या विषयावर भाष्य केले..BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिकेला महापौर कधी मिळणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, राजकीय हालचाली सुरू.शीतल म्हात्रे म्हणाल्या. "आम्ही महायुती म्हणून निवडणूक लढवली आणि महायुती म्हणून जिंकलो. आम्हाला मिळालेला जनादेश महायुती म्हणून होता. आमचे काम स्वतःच्या पाठीत खंजीर खुपसणे नाही. आम्ही महायुती म्हणून राज्यात आणि मुंबई महानगरपालिकेत प्रवेश करू." हॉटेल राजकारणाबाबत, २९ नगरसेवकांपैकी सुमारे २० नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना महानगरपालिका कशी चालते याची कल्पना नाही. म्हणून आम्ही येथे दोन दिवसांचा शिबिर आयोजित केला आहे..शीतल म्हात्रे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, महानगरपालिका कशी काम करते, काम कसे चालते, कोणते कायदे आणि नियम अस्तित्वात आहेत आणि आपण त्यांना कसे तोंड देऊ याबद्दल जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज नगरसेवकांना येथे आमंत्रित केले आहे. यामुळे, या प्रकरणाबाबत हॉटेल राजकारणात सहभागी होण्याची गरज नाही. कारण आमचे निवडलेले लोक सिंह आणि सिंहीणी आहेत. आणि ते आज UBT ला पराभूत करण्यासाठी येथे आहेत..BMC Election: मुंबईत सर्व दलित पक्षांना ‘भोपळा’! मतपेढी असूनही सुमार कामगिरी; राखीव प्रभागातही पाटी कोरी.शीतल म्हात्रे पुढे म्हणाल्या की, महायुती ही एक नैसर्गिक युती आहे, जी आदरणीय हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केली आहे. त्यांच्यामुळे आपली सौदेबाजीची शक्ती वाढवण्यासाठी आम्ही हे सर्व करत नाही आहोत. महापालिकेत महापौरपदासाठी अजूनही आरक्षण नाही, म्हणजेच कोणता महापौर निवडून यावा. आरक्षण होण्यापूर्वीच ही सर्व चर्चा सुरू आहे. याला काही अर्थ नाही. यासंबंधीचा निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे इतर सर्व वरिष्ठ नेते घेतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.