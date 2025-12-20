मुंबई

BMC Election: मुंबईतील भाजपचा 'हा' अभेद्य किल्ला ठाकरे बंधू जिंकणार का? मारवाडी, गुजराती आणि जैन मतदारांच्या हाती निर्णय

Malabar Hill BMC Elections: मारवाडी, गुजराती आणि जैन मतदार मलबार हिलचा निकाल ठरवणार आहेत. बीएमसी निवडणुकीत मलबार हिलसाठी ठाकरे बंधूंनी मोठी रणनीती आखली आहे.
Malabar Hill BMC Elections

Malabar Hill BMC Elections

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बीएमसी निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण मुंबईतील पॉश आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली मानल्या जाणाऱ्या मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड महत्त्वाचे आहेत. मागील बीएमसी निवडणुकीत या मतदारसंघातील पाच वॉर्डांवर भाजपचे वर्चस्व होते, २१४, २१५, २१७, २१८ आणि २१९... भाजपने सातत्याने विधानसभा जागा ताब्यात ठेवली आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा येथून विजयी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
Municipal election
Mumbai Municipal Corporation Election
MNS Chief Raj Thackeray
Municipal council elections
bmc center
bmc election
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.