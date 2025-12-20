BMC Election: मुंबईतील भाजपचा 'हा' अभेद्य किल्ला ठाकरे बंधू जिंकणार का? मारवाडी, गुजराती आणि जैन मतदारांच्या हाती निर्णय

मुंबई : बीएमसी निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण मुंबईतील पॉश आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली मानल्या जाणाऱ्या मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड महत्त्वाचे आहेत. मागील बीएमसी निवडणुकीत या मतदारसंघातील पाच वॉर्डांवर भाजपचे वर्चस्व होते, २१४, २१५, २१७, २१८ आणि २१९... भाजपने सातत्याने विधानसभा जागा ताब्यात ठेवली आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा येथून विजयी झाले आहेत..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोढा यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचे उमेदवार भेरुलाल चौधरी यांचा ६८,००० पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला होता. हा विजय अशा वेळी झाला जेव्हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही गट दोन गटात विभागले गेले होते. तरीही लोढा यांचा इतक्या मोठ्या फरकाने विजय हे दर्शवितो की हा विधानसभा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती बीएमसी निवडणुकीत भाजपच्या बालेकिल्ल्यात किती धक्का बसवू शकते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल..BMC Election: मुंबईत राजकीय भूकंप! बीएमसी निवडणुकीच्या रणांगणात काँग्रेसची मोठी खेळी; मविआची एकजूट ढासळली.राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, पाचही मलबार हिल विभागांमध्ये मुख्य स्पर्धा भाजप आणि उद्धव सेना-मनसे युतीमध्ये असेल. येथे काँग्रेसचा प्रभाव सातत्याने कमकुवत होत चालला आहे. भाजपकडे मजबूत संघटना, संसाधने आणि बिगर-मराठी मतपेढी आहे. शिवाय, शिवसेना शिंदे गटाशी असलेल्या त्यांच्या युतीमुळे मराठी मतदारांचा पाठिंबा मिळेल. शिवसेना उद्धव सेना आणि मनसे युती मराठी मते एकत्रित करून आणि स्थानिक मुद्द्यांचा फायदा घेऊन आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न करेल..मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघ हा देशातील सर्वात श्रीमंत मतदारसंघांपैकी एक मानला जातो. येथे मारवाडी, गुजराती आणि जैन मतदारांची संख्या मोठी आहे. स्थानिकांच्या मते, पाच विभागांमध्ये एकूण मतदारांची संख्या २,६१,५५६ आहे. यामध्ये १३५,०२० पुरुष, १२६,५२६ महिला आणि १० तिसऱ्या पिढीतील मतदारांचा समावेश आहे. या मतदारांपैकी मुस्लिम मतदार अंदाजे ७.३%, अनुसूचित जाती ५.३७% आणि अनुसूचित जमाती फक्त ०.२६% आहेत. गिरगाव, ताडदेव आणि ग्रँट रोडच्या काही भागात मराठी मतदार निर्णायक भूमिका बजावतात. येथील गैर-मराठी मतदारांचा भाजपकडे कल बराच काळ राहिला आहे..गेल्या बीएमसी निवडणुकीत, भाजपच्या सरिता पाटील यांनी प्रभाग २१४ मध्ये १३,५८९ मते मिळवून विजय मिळवला होता. तर शिवसेना आणि काँग्रेस खूपच मागे होते. प्रभाग २१५ मध्ये, अविभाजित शिवसेनेच्या अरुंधती दुधवडकर यांनी अतिशय निकराच्या लढतीत विजय मिळवला. परंतु येथेही भाजप उमेदवाराचा अवघ्या काहीशे मतांनी पराभव झाला. प्रभाग २१७, २१८ आणि २१९ मध्ये, भाजपच्या मीनल पटेल, अनुराधा पोतदार आणि ज्योत्स्ना मेहता विजयी झाल्या. या निकालांवरून स्पष्ट होते की, पाचपैकी चार प्रभागांवर भाजपचे वर्चस्व होते, तर एक जागा शिवसेनेला मिळाली..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .यावेळी बीएमसी निवडणुकीत मोठा बदल म्हणजे शिवसेना (उद्धव गट) आणि मनसे एकत्र निवडणूक लढवतील. ही युती मराठी अस्मिता आणि स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करेल. आव्हान सोपे नाही. २०१७ मध्ये शिवसेना एकत्र आली असतानाही त्यांना मलबार हिलमध्ये फक्त एकच वॉर्ड जिंकता आला. आता, त्यांच्या मतांचा आधार विभाजित झाल्यामुळे, उद्धव गट आणि मनसेला मराठी मतांचे पूर्णपणे ध्रुवीकरण करावे लागेल..याशिवाय, बिगर-मराठी मतदारांचा विश्वास जिंकणे ही त्यांची सर्वात मोठी परीक्षा असेल. बीएमसी निवडणुकीपूर्वी, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीने भाजपचे मनोबल वाढवले. त्या निवडणुकांमध्ये लोढा यांना १०१,१९७ मते मिळाली, तर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे भेरुलाल चौधरी यांना ३३,०१४ मते मिळाली. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. पक्षात तिकीट मागणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे..Thane Politics: ठाकरे गटाला मोठं खिंडार! बड्या शिलेदारानं सोडली साथ, हाती कमळ घेतं भाजपात प्रवेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.