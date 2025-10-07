BMC Election History : 50 रुपये टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीलाच होते मुंबई मनपाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचे अधिकार, कधी झाली होती पहिली निवडणूक? वाचा...

Know when Mumbai Municipal Corporation held its first election : मुंबई महापालिका ही भारतातली सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक आहे. या महानगरपालिकेची स्थापना १८८८ मध्ये झाली होती. मुंबईतील नागरी सेवांचा आणि शहराचा विकास मुंबईत महापालिकेमार्फत केला जातो. या महापालिकेचं एकूण बजेट ७४. ४२७ कोटीचं असून गेल्या वर्षींच्या तुलनेत यात १४.१९ टक्क्यांना वाढ झाली आहे. .मुंबईत महापालिकेत २२७ नगरसेवक असून दर पाच वर्षांनी ते निवडले जातात. त्यानंतर याच नगरसेवकांमधून महापौर आणि उपमहापौरांची निवड होते. अशा या महानगरपालिकेवर गेल्या ३ वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पण आता लवकरच मुंबई महापालिकेला नवा महापौर मिळणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थिती जानेवारीपूर्वी मुंबई मनपाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत..महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगनेही आता तयारी सुरू केली आहे. राजकीय पक्षही या निडवणुकीच्या तयारीला लागले असून लवकरच या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ऐतिसाहिक अशा या महापालिकेची पहिली निवडणूक कशी झाली तुम्हाला माहिती आहे का? याविषयी जाणून घेऊया..BMC Election: आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा! पहिली महिला अध्यक्ष मिळणार .खरं तर १८७३ साली मुंबई म्युनिसिपल कायदा मंजूर झाला होता पण १८८२ पर्यंत त्याची कोणतीही अंमलबजावणी झाली होती. या कायद्यान्वये ६४ लोकप्रतिनिधी महापालिकेचा कारभार पाहाणार होते. त्यापैकी ३२ सदस्य निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून निवडून दिले जातील अशी व्यवस्था होती. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी फक्त करदात्यांना मताधिकार देण्यात आला होता..रमेश नारायण वरखेडे यांच्या महाराष्ट्राचा सामाजिक सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास खंड पहिला या पुस्तकानुसार, त्यावेळी ५० रुपये किंवा त्याहून अधिक कर भरणारी व्यक्ती मतदार बनण्यास पात्र होत होती. त्यामुळे शहराच्या फक्त ०.६ टक्के लोकांनाच मताधिकार प्राप्त होता. स्वाभाविकच म्युनिसिपालिटीवर श्रीमंतांचे वर्चस्व निर्माण झाले होतं. स्थानिक मंडळे अस्तित्वात होती; पण त्यांचे काम शासकीय प्रशासनाचे विभाग म्हणूनच चालत असे, सनदी नोकरवर्गाचे त्यावर प्रभुत्व होते..BMC Election: मराठी-हिंदीच्या वादात नवी घोषणा! "मुंबईचा महापौर उत्तर भारतीय असेल"; कोणी केलीए ही दर्पोक्ती?.१८८२ साली मुंबई इलाख्यातल्या १० म्युनिसिपालिट्यांमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. १८८५-८६ या वर्षी मुंबई प्रांतात (सिंध वगळून) १२७ पैकी १२२ म्युनिसिपालिट्यांमध्ये निवडणुका झाल्या होत्या आणि १७८९ सभासदांपैकी ८२८ सभासद लोकांनी निवडून दिलेले होते. मराठेशाहीच्या अस्तानंतर स्थानिक जनतेच्या लेखी हा नवा राजकीय अध्याय सुरू झाला होता. मोर्ले-मिंटो सुधारणांनंतर मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आणि माँटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांनुसार ब्राह्मणेतरांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची योजना आली होती. ह्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात धार्मिक-जातीय तसेच ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर भेदनीतीच्या पोषक वातावरणाला वाव मिळाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.