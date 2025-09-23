मुंबई

BMC Fixed Deposit: मुंबई महानगर पालिकेच्या मुदत ठेवीत ३ वर्षात १२ हजार कोटींची घट!

Municipal Corporation: मागील तीन वर्षात बीएमसीच्या एफडी निधीत घट झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
BMC FD

BMC FD 

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत अनेक ठिकाणी विविध प्रकल्प सुरू असून कामांसाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी महानगर पालिका महसूल वाढीचे नियोजन करत आहे. मात्र अशातच पालिका मुदत ठेवींचा देखील वापर करत असून मागील तीन वर्षात बीएमसीच्या एफडी निधीत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com