BMC Fixed Deposit: मुंबई महानगर पालिकेच्या मुदत ठेवीत ३ वर्षात १२ हजार कोटींची घट!

मुंबई : मुंबईत अनेक ठिकाणी विविध प्रकल्प सुरू असून कामांसाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी महानगर पालिका महसूल वाढीचे नियोजन करत आहे. मात्र अशातच पालिका मुदत ठेवींचा देखील वापर करत असून मागील तीन वर्षात बीएमसीच्या एफडी निधीत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. .टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, महानगर पालिकेच्या मुदत ठेवीत (एफडी) गेल्या तीन वर्षांत १२,१९२ कोटींची घट झाली आहे. आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये ९१,६९० कोटींची निधी २०२४-२५ साली ७९,४९८ कोटी रुपयांवर आली आहे. तर नुकेतच बीएमसीने २०२५-२६ साठी ७४,४२७ कोटींचे बजेट सादर केले आहे. .दरम्यान, यामध्ये सर्वाधिक रक्कम ही पालिका कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाही निधी आणि पेन्शन फंडाची असून अद्याप पालिकेने या निधीच वपर केला नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र पालिकेच्या एफडी निधीत झालेली मोठी घट पाहता महापालिका अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे..गेल्या तीन वर्षांत,महापालिकेच्या या ठेवी अनेक बँकांमध्ये असून पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी एफडीमधील पैसे खर्च केले जात आहेत. यामध्ये कोस्टल रोड (दक्षिण) प्रकल्प, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) चे अपग्रेडेशन आणि शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे यांचा समावेश आहे. व्यतिरिक्त गेल्या काही वर्षांत एमएमआरडीए, बेस्टला पैसे देण्यात आले असल्याची माहितीही समोर आली आहे..मुंबईच्या नागरी सेवांवर वार्षिक अहवाल कार्ड प्रकाशित करणाऱ्या एनजीओ प्रजाचे सीईओ मिलिंद म्हस्के म्हणाले, "या डेटाकडे अनेक प्रकारे पाहण्याची गरज आहे. प्रथम, महानगरपालिकेला आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव निधी राखावा लागतो, परंतु त्याचे प्रमाण काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. तसेच मोठी रक्कम एफडीमध्ये ठेवल्याने फारसा फायदा होत नाही; हे निधी सार्वजनिक कामांमध्ये वापरणे फायद्याचे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले..तथापि पुढील दोन वर्षांत महानगरपालिका अपेक्षित असलेल्या कामांपेक्षा जास्त कामांना मंजुरी देऊ शकत नाही. विशेषतः २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १६,६९९ कोटी रुपयांचे अंतर्गत तात्पुरते हस्तांतरण प्रस्तावित केले आहे. बीएमसी नवीन प्रकल्प हाती घेणे थांबवण्याची शक्यता नसल्याने, या पद्धतीमुळे त्यांच्या निधीचा वापर आणखी वाढेल, अशी अधिकाऱ्यांची माहिती आहे. (खाली दिलेली आकडेवारी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार देण्यात आली आहे.)