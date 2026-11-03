मुंबई

Mumbai: मुंबई महापालिकेला मिळणार नवे सभागृह! सहा मजली इमारत, सांस्कृतिक दालन, व्यायामशाळा अन् प्रशस्त सभागृह; ४४ कोटींचा प्रस्ताव

BMC New Sabhagruh: मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातील जागा अपुरी पडत असल्याने नवी सुसज्ज इमारत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी ४४ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातील जागा अपुरी पडत असल्याने शेजारच्या 'टाऊनहॉल जिमखाना' च्या भूखंडावर प्रशासकीय व क्रीडा वापरासाठी सुसज्ज इमारत बांधण्यात येणार आहे. सुमारे ३२० नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींची क्षमता असलेल्या सभागृहासह महापौर, उपमहापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांसाठी स्वतंत्र दालने, पत्रकार कक्ष, व्यायामशाळा अशा विविध सुविधा या इमारतीत असणार आहे.

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