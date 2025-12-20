मुंबई

Mumbai: ठाणे-सीएसएमटी प्रवास होणार सोपा! सायन उड्डाणपुलाला समांतर दोन पदरी पूल बांधणार; नवीन मार्ग कसा असणार?

Sion Flyover News: मुंबई महानगरपालिकेने सायन उड्डाणपूलाची पुनर्बांधणी करून त्याला समांतर दोन पदरी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे आणि सीएसएमटी दरम्यानचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
Sion Flyover

Sion Flyover

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने सायन उड्डाणपूलाची पुनर्बांधणी करून समांतर दोन पदरी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (VJTI) ची निवड करण्यात आली आहे. नवीन उड्डाणपूल बांधल्यास ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (CSMT) दरम्यानचा प्रवास सोपा आणि जलद होईल असा महापालिकेचा दावा आहे.

