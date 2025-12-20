Mumbai: ठाणे-सीएसएमटी प्रवास होणार सोपा! सायन उड्डाणपुलाला समांतर दोन पदरी पूल बांधणार; नवीन मार्ग कसा असणार?

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने सायन उड्डाणपूलाची पुनर्बांधणी करून समांतर दोन पदरी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (VJTI) ची निवड करण्यात आली आहे. नवीन उड्डाणपूल बांधल्यास ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (CSMT) दरम्यानचा प्रवास सोपा आणि जलद होईल असा महापालिकेचा दावा आहे..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील सायन उड्डाणपूल पूर्व-पश्चिम दिशेने जातो. महानगरपालिका त्याच्या नूतनीकरणाचे काम करत आहे. हा पूल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बांधला आहे. सध्या, पुलावर दोन-प्लस-वन लेनची व्यवस्था आहे: ठाणे आणि पूर्व उपनगरांकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी दोन लेन आणि दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी एक लेन. वाढत्या वाहतुकीमुळे गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी समांतर उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! ५ दिवस पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार, 'या' भागांना फटका बसणार.नवीन उड्डाणपूल ठाणे ते सीएसएमटी थेट मार्ग प्रदान करेल. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र लेनमुळे विद्यमान वाहतुकीचा ताण कमी होईल. यामुळे प्रवास जलद, अधिक आरामदायी आणि इंधनाची बचत होईल अशी अपेक्षा आहे. वाहतूक पोलिसांनीही या पुलाची गरज असल्याचे पुष्टी केली आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ₹१५५ कोटी, २३७,००० आहे..महालक्ष्मी परिसरातील उड्डाणपुलाच्या विस्तारासाठी काही काम एका कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. वाहतूक आणि पोलीस आयुक्तांनी या कामांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला, कारण त्यांनी सांगितले की संबंधित ठिकाणी पुलांची आवश्यकता नाही. शिवाय, अतिक्रमणे हटवण्यात आली नाहीत. परिणामी, काम सुरू होऊ शकले नाही. भविष्यात हा कंत्राटदार अतिरिक्त शुल्क मागू शकतो. म्हणून, हा संघर्ष टाळण्यासाठी, महानगरपालिका त्याच कंत्राटदाराला नवीन पूल देण्याचा विचार करत आहे..Thane Politics: ठाकरे गटाला मोठं खिंडार! बड्या शिलेदारानं सोडली साथ, हाती कमळ घेतं भाजपात प्रवेश .सायन उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम वेगाने सुरू आहे आणि मे २०२६ पर्यंत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. महानगरपालिका सध्या रेल्वे हद्द, रेल्वे पुलाच्या उत्तरेकडील बाजूला गर्डर बसवणे, प्रवेश रस्ते, दोन पादचारी अंडरपास आणि इतर कामे करत आहे. रेल्वे सूत्रांनी सांगितले की, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात गर्डर बसवणे पूर्ण होईल. त्यानंतर, रेल्वे हद्दीतील उर्वरित काम पूर्ण केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.