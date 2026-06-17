BMC jobs: मुंबई महापालिकेकडून मोठी भरती जाहीर! २० ते ३० हजार पगार अन्... राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी संधी, अर्ज कसा करायचा?

मुंबई महानगरपालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रुग्णालयात फार्मासिस्ट, ब्लड बँक टेक्निशियन, ज्युनियर लायब्रेरियन आणि स्टाफ नर्स या एकूण चार जागा कंत्राटी तत्त्वावर भरल्या जातील. निवड झालेल्या उमेदवारांना २०-३० हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार १८ जूनपर्यंत अर्ज करू शकतात. .कायमस्वरूपी पदांच्या रिक्त जागा असताना महानगरपालिकेने कंत्राटी भरतीचा अवलंब केल्यामुळे भरती धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. बीएमसीच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या राजावाडी रुग्णालयाने विविध कंत्राटी पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. रुग्णालय प्रशासनाने फार्मासिस्ट, ब्लड बँक टेक्निशियन, ज्युनियर लायब्रेरियन आणि स्टाफ नर्स या पाच रिक्त पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार १८ जूनपर्यंत अर्ज करू शकतात. .Mumbai News: ४५ मिनिटांचा प्रवास १५ मिनिटांत! मुंबईत नवा उड्डाणपूल खुलणार, कुठे आणि कधीपासून?.महानगरपालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, या नियुक्त्या ३१ मार्च २०२७ पर्यंत तात्पुरत्या कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येतील. निवड झालेल्या उमेदवारांना पदनिहाय २०,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत मासिक मानधन दिले जाईल. अर्ज प्रक्रिया ८ जूनपासून सुरू झाली असून, अर्ज विक्री आणि सादर करण्याची अंतिम तारीख १८ जून निश्चित करण्यात आली आहे. .घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जात आहेत. या भरतीअंतर्गत एक फार्मासिस्ट, दोन ब्लड बँक टेक्निशियन, एक ज्युनियर लायब्रेरियन आणि एक स्टाफ नर्स ही पदे भरली जातील. फार्मासिस्ट आणि ब्लड बँक टेक्निशियन यांना दरमहा २०,००० रुपये, ज्युनियर लायब्रेरियनला २५,००० रुपये आणि स्टाफ नर्सला ३०,००० रुपये मानधन दिले जाईल..उमेदवारांसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आणि कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयामध्ये पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ते ४३ वर्षांपर्यंत अर्ज करू शकतात. फार्मासिस्ट पदासाठी, फार्मसीमधील डिप्लोमा किंवा पदवी, तसेच महाराष्ट्र राज्य फार्मसी परिषदेकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. उमेदवारांकडे एमएस-सीआयटी (MS-CIT) किंवा समकक्ष संगणक प्राविण्य प्रमाणपत्र असणे देखील आवश्यक आहे..IAS transfers: महाराष्ट्रात मोठा प्रशासकीय फेरबदल! १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; माजी DGP रश्मी शुक्लांवर नवी जबाबदारी.मात्र, मोठ्या संख्येने कायमस्वरूपी जागा रिक्त असूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांकडून कंत्राटी भरतीचा अवलंब सुरूच ठेवल्याने, त्यांच्या भरती धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर्मचारी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, आरोग्य सेवेतील दीर्घकाळापासून रिक्त असलेली पदे नियमित भरतीद्वारे भरली पाहिजेत, तर दुसरीकडे महानगरपालिका कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.