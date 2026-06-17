मुंबई

BMC jobs: मुंबई महापालिकेकडून मोठी भरती जाहीर! २० ते ३० हजार पगार अन्... राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी संधी, अर्ज कसा करायचा?

Mumbai BMC jobs: मुंबईच्या राजावाडी रुग्णालयाने फार्मासिस्ट आणि स्टाफ नर्ससह पाच पदांसाठी कंत्राटी भरती सुरू केली आहे. १८ जूनपर्यंत अर्ज करता येतील. कायमस्वरूपी पदे रिक्त असल्याने या भरती धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Mumbai BMC jobs

Mumbai BMC jobs

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई महानगरपालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रुग्णालयात फार्मासिस्ट, ब्लड बँक टेक्निशियन, ज्युनियर लायब्रेरियन आणि स्टाफ नर्स या एकूण चार जागा कंत्राटी तत्त्वावर भरल्या जातील. निवड झालेल्या उमेदवारांना २०-३० हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार १८ जूनपर्यंत अर्ज करू शकतात.

Loading content, please wait...
Recruitment
job
BMC
Government Jobs
vacancy
Rajawadi Hospital
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation