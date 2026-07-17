Coastal Road: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई कोस्टल रोडसंदर्भात नवीन वाहतूक नियम लागू, महापालिकेचा निर्णय

मुंबई : मुंबईतील कोस्टल रोड बोगद्यात नुकतीच एका धावत्या कारला आग लागल्याची दुर्घटना घडली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेने वाहनचालकांसाठी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. वाहनचालकांनी बोगद्यात प्रवेश करण्यापूर्वी वाहनाची तांत्रिक स्थिती योग्य असल्याची खात्री करून करावी, बोगद्याच्या आत प्रवासादरम्यान वाहनातून धूर निघाल्यास किंवा आग लागल्यास गाडी तत्काळ रस्त्याच्या डाव्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी थांबवून इंजिन बंद करावे, या मार्गदर्शक सूचनांचा यात समावेश आहे..बोगद्याच्या आत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांचे रक्षण करणे आणि मदत व बचावकार्य अधिक जलद व प्रभावी करणे हा या नियमावलीचा मुख्य उद्देश असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत गाडी थांबवल्यानंतर चालकासह सर्व प्रवाशांनी विनाविलंब आपत्कालीन निकास द्वारातून बाहेर पडावे. यावेळी सामान काढण्यात किंवा वाहन लॉक करण्यात वेळ वाया घालवू नये, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..Mumbai News : अर्धवट तोडलेले झाड गर्भवतीवर कोसळले; एसआयसीयूमध्ये उपचार सुरू, पालिकेवर निष्काळजीपणाचा आरोप.अपघात किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास बोगद्याच्या आत उपलब्ध असलेल्या आपत्कालीन दळणवळण यंत्रणेचा किंवा हेल्पलाइनचा वापर करून नियंत्रण कक्षाला त्वरित माहिती द्यावी. अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि इतर मदत यंत्रणांच्या वाहनांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी रस्ता रिकामा ठेवावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..कोस्टल रोड बोगद्यात नुकतीच एका धावत्या कारला आग लागल्याची घटना महती होती. या आगीमुळे बोगद्यातील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. अग्निशमन दल अभि कोस्टल रोडच्या सुरक्षा यंत्रणेने तत्परता दाखवत आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि दुर्घटनाग्रस्त बाहन बाजूला करून वाहतूक पूर्वक्त केली. या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांना सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai Local Violence: मुंबई लोकलमध्ये १२ तासांत चार हिंसक घटना; प्रवासी सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.हे करावाहनाची तपासणी नियमित करा.आपत्कालीन परिस्थितीत गाडीबाजूला थांबवावी.सामान काढण्यात वेळ दवडू नका.वेगमर्यादा व लेन शिस्त पाळा.नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधा.आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.