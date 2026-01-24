मुंबई

Mumbai: मुंबईत रेल्वे ट्रॅकवरून केबल-स्टेड पूल जाणार! महालक्ष्मी-सात रस्ता...; तो कुठे जोडणार? जाणून घ्या...

Keshavrao Khadye Marg flyover news: महालक्ष्मी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बीएमसीचा महत्त्वाकांक्षी फ्लायओव्हर प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याचे दिसून आले आहे. रेल्वे ट्रॅकवर उभारला जाणारा बीएमसीचा पहिलाच केबल-स्टेड उड्डाणपूल आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील केशवराव खाडये मार्गावर केबल-स्टेड फ्लायओव्हर बांधत आहे. काम सुरू आहे. वैयक्तिक कामे अंतिम केल्यानंतर, संपूर्ण प्रकल्प ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. केबल-स्टेड पुलासाठी ७८.५ मीटर उंच खांब बांधले जात आहे. ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी खांब, अप्रोच रोड आणि सर्व सहाय्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

