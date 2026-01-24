Mumbai: मुंबईत रेल्वे ट्रॅकवरून केबल-स्टेड पूल जाणार! महालक्ष्मी-सात रस्ता...; तो कुठे जोडणार? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील केशवराव खाडये मार्गावर केबल-स्टेड फ्लायओव्हर बांधत आहे. काम सुरू आहे. वैयक्तिक कामे अंतिम केल्यानंतर, संपूर्ण प्रकल्प ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. केबल-स्टेड पुलासाठी ७८.५ मीटर उंच खांब बांधले जात आहे. ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी खांब, अप्रोच रोड आणि सर्व सहाय्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले..उड्डाणपूल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. महालक्ष्मीमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा नवीन पूल बांधला जात आहे. बांगर यांनी त्यांच्या विकास योजनेचा भाग म्हणून चालू कामाची पाहणी केली. रेल्वे ट्रॅकवर हा महानगरपालिकेचा पहिला केबल-स्टेड पूल आहे. हा पूल पश्चिम रेल्वेला सॅट रोड ते महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील महालक्ष्मी मैदानाशी जोडतो. हा पूल ८०३ मीटर लांब आणि १७.२ मीटर रुंद आहे. रेल्वेची सीमा २३.०१ मीटर रुंद आहे..Raj Thackeray: ‘राज’कारणाची लवचिक खेळी! कल्याण-डोंबिवलीतील सत्तासूत्रामुळे ठाकरे व्यथित.उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी महानगरपालिकेने संरेखनात आवश्यक बदल केले आहेत. केबल-स्टेड पुलाच्या डिझाइनमध्ये हा पायलॉन एक महत्त्वाचा घटक आहे. तो पुलाचे वजन सहन करतो आणि पुलाच्या डेकला आधार देणाऱ्या केबल्सना आधार देतो. प्रस्तावित पुलासाठी ७८.५ मीटर उंच पायलॉन बांधला जात आहे. अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून उंची आणि डिझाइन विशेषतः आव्हानात्मक आहे. हा पायलॉन प्रगत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिझाइन केला गेला आहे..ज्यामध्ये उच्च-गुणवत्तेचे काँक्रीट आणि प्रबलित स्टील घटकांचा समावेश आहे. पायलॉनची स्थिरता आणि ताकद सुनिश्चित करण्यासाठी, वारा, भूकंप, वाहतूक भार आणि दीर्घकालीन वापरासह सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. बांधकाम सुलभ करण्यासाठी, पायलॉनपेक्षा उंच एक विशेष क्रेन बांधकाम ठिकाणी बसवण्यात आली आहे. या क्रेनचा वापर करून पायलॉन टप्प्याटप्प्याने बांधले जात आहे. वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलली जात आहेत..Mumbai Local: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक, वेळापत्रकात मोठे बदल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.