मुंबई

Mumbai News: वाहनतळाला समस्‍यांचा विळखा! प्रभादेवीत कचऱ्याचा ढीग, सर्वत्र दुर्गंधी; देखभालीअभावी वाहनचालक त्रस्त

Mumbai Public Parking Lot: प्रभादेवी येथील सार्वजनिक वाहनतळ येथे सर्वत्र साचलेल्या कचऱ्यामुळे हे दुर्गंधीचे केंद्र बनले असून यामुळे वाहनचालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
Dirty public parking lot at Prabhadevi

Dirty public parking lot at Prabhadevi

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितिन जगताप

मुंबई : मुंबई महापालिकेने उभारलेले प्रभादेवी येथील सार्वजनिक वाहनतळ अक्षरशः दुर्गंधीचे केंद्र बनले आहे. येथे नियमांचे खुलेआम उल्लंघन, सर्वत्र साचलेला कचरा, भिंतींवर लघुशंका यामुळे पसरलेली असह्य दुर्गंधीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकमेव स्वच्छतागृहाला टाळे लागले असून, संपूर्ण वाहनतळाच्या संचालनासाठी मनुष्यबळ अपुरे असल्याने वाहनचालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Parking
Municipal Corporation
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com