Mumbai: रस्ते आणि पुलांना नवी ओळख मिळणार! मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणांची नावे बदलणार; पण कोणत्या? जाणून घ्या यादी...

मुंबई : बीएमसीची पहिली बैठक जवळजवळ ४ वर्षांनी होणार आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या बैठकीत मांडण्यात येणाऱ्या २७ प्रस्तावांपैकी २० प्रस्ताव रस्ते, पूल आणि चौकांच्या नामकरणाशी संबंधित आहेत. २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत एकूण २७ प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले जातील. यापैकी किती प्रस्तावांना मंजुरी द्यायची याचा निर्णय महापौर रितू तावडे यांच्या हाती आहे. .पहिल्या बैठकीतील २० प्रस्ताव नामांतराशी संबंधित असल्याने गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बीएमसी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर एकूण २७ प्रस्ताव ठेवले आहेत. त्यापैकी २० प्रस्ताव शहरातील चौक, रस्ते आणि पुलांचे नामकरण आणि पुनर्नामकरण करण्याशी संबंधित आहेत. उर्वरित प्रस्तावांपैकी तीन विविध समित्यांमध्ये सदस्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहेत. तर एक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना स्टॉल प्रदान करण्याशी संबंधित आहे..Mumbai: मुंबईतील हवा ‘भीषण’ स्तरावर; बांधकामांना आठवडाभर स्थगितीची मागणी; पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात काय लिहिलंय?.चार वर्षांनंतर बीएमसी निवडणुका पार पडल्या आहेत. ज्यामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सत्तेत आली आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती आणि शिक्षण समिती अध्यक्षांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी बीएमसीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि दुपारी होणाऱ्या बैठकीत स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर केली जातील. बीएमसी प्रशासनाने सांगितले की, निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी सुमारे ३०० प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती. त्याव्यतिरिक्त, निवडणुकीनंतर सुमारे ५० प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली..मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांची नावे बदलली जाणार आहेत. वरळी येथील जलतरण तलावाचे नाव ' हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलाव' असे ठेवण्यात आले आहे. बांगूर नगर, गोरेगाव पश्चिम येथील जलनिधी सोसायटीजवळील रस्त्याला ‘भूदरमलजी धानुका रोड’ असे नाव देण्यात येणार आहे. लालबागमधील बॉम्बे गॅस लेन येथील मैदानाचे नाव 'योगेश पाटील मनोरंजन मैदान' असे ठेवले जाईल..Mumbai News: नमाज पठणासाठी शेड उभारण्यास परवानगी द्या; न्यायालयाचे एमएमआरडीएला आदेश.घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडवर असलेल्या उड्डाणपुलाचे नाव 'छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूल' असणार आहे. काला घोडा संकुलातील चौकाचे नाव 'सायमन पेरेस चौक' असे ठेवले जाईल. अंधेरी पश्चिमेकडील बांदिवली हिल येथील रस्त्याचे नाव 'ओम शिव शंकर मंदिर मार्ग' असे ठेवले जाईल. गुलमोहर रोडजवळील रस्त्याचे नाव 'गुलमोहर क्रॉस रोड ७ एक्सटेंशन' असे ठेवले जाईल आणि त्याच संकुलातील दुसऱ्या रस्त्याचे नाव 'गुलमोहर क्रॉस रोड ७ कनेक्टिंग लेन' असे ठेवले जाईल..अंधेरी पश्चिमेकडील निर्मल हॉटेलजवळील रस्त्याचे नाव 'संगीतकार बप्पी लाहिरी मार्ग' असे ठेवले जाईल. मुलुंड कॉलनीतील झुलेलाल मंदिराजवळील चौकाचे नाव 'श्री झुलेलाल भगवान चौक' असे ठेवले जाईल. मालाड पश्चिमेकडील जलतरण तलावाचे नाव 'भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जलतरन तालब' असे असेल. चेंबूर येथील सांडू गार्डनजवळील रस्त्याला 'आचार्य श्री महाश्रवण रोड क्र. 17' असे नाव देण्यात येणार आहे. मुलुंड पश्चिम, हिमांशू रॉय आणि झकेरिया रोडवरील चौकाचे नाव 'आचार्य श्री महाप्रज्ञा चौक' असे ठेवले जाईल..MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा.पवई येथील जंक्शनला ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक’ असे नाव देण्यात येणार आहे. १९५५ मध्ये, डॉ. जी.एम. भोसले मार्ग आणि शहीद रमेश देवरुखकर मार्गाजवळील जंक्शनला 'रामचंद्र म्हामुनकर मार्ग' असे नाव देण्यात येईल. परळमधील आरएम भट शाळेजवळील रस्त्याचे नाव 'परळची देवी मार्ग' असे ठेवले जाईल आणि जयरबाई वाडिया मार्गाजवळील रस्त्याचे नाव 'वसंतराव विष्णू चौककर मार्ग' असे ठेवले जाईल. अंधेरी पश्चिमेकडील दत्ताजी साळवी जवळील चौकाचे नाव 'शेठ के.डी. पोद्दार चौक' असे ठेवले जाईल आणि कुर्ला पूर्वेतील चौकाचे नाव 'गौतम साबळे चौक' असे ठेवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.