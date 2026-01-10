मुंबई

Mumbai Election : भाजपमधून  26  बंडखोरांची हकालपट्टी; मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांची कारवाई, सहा वर्षांसाठी पक्षातून केलं निलंबन

BJP Takes Disciplinary Action Against Rebel Candidates : मुंबई महापालिका निवडणुकीत अधिकृत उमेदवारांविरोधात अपक्ष म्हणून लढणाऱ्या २६ भाजप बंडखोरांना पक्षाने सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात निवडणूक (Mumbai Municipal Election) लढवणाऱ्या २६ बंडखोरांची भाजपने पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. पक्षशिस्तीचा भंग करणाऱ्या या बंडखोरांना पक्षातून सहा वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी ही कारवाई केली.

Bjp
Mumbai
Maharashtra Politics
mumbai carprtion election
shivsena

