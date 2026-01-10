Mumbai Election : भाजपमधून  26  बंडखोरांची हकालपट्टी; मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांची कारवाई, सहा वर्षांसाठी पक्षातून केलं निलंबन

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात निवडणूक (Mumbai Municipal Election) लढवणाऱ्या २६ बंडखोरांची भाजपने पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. पक्षशिस्तीचा भंग करणाऱ्या या बंडखोरांना पक्षातून सहा वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी ही कारवाई केली..मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्ष(आठवले) यांना सोबत घेतले आहे. या महायुतीमुळे भाजपला मित्र पक्षांना जागा सोडाव्या लागल्या. त्यामुळे उमेदवारी न मिळालेल्या भाजपच्या इच्छुकांनी बंडाचे निशाण फडकवत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला आहे..Satara Politics : मिनी मंत्रालयाचे बिगुल लवकरच वाजणार; निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी घोषणेची शक्यता, साताऱ्यात हालचाली गतिमान.मुंबईतील भाजपचे नेते आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी या बंडखोरांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उमेदवारी मागे घेण्याची पक्षाची विनंती त्यांनी धुडकावून लावली. त्यामुळे अखेर भाजपने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलला..निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या भाजप बंडखोरांमध्ये प्रभाग क्रमांक ६०च्या दिव्या ढोले, प्रभाग क्रमांक १७७ च्या नेहल अमर शहा, प्रभाग क्रमांक २०५ च्या जानव्ही राणे, प्रभाग क्रमांक २ च्या आसावरी पाटील, प्रभाग क्रमांक १६६ चे मोहन आंबेकर, प्रभाग क्रमांक ७३ च्या स्नेहाली वाडेकर, प्रभाग क्रमांक १३१ च्या धनश्री बगेल, प्रभाग क्रमांक ७४ च्या प्रिया मर्गज , प्रभाग क्रमांक १५९ च्या शोभा साळगावंकर, प्रभाग क्रमांक ३७ च्या सुचित्रा नाईक, प्रभाग क्रमांक ६१ च्या उर्मिला गुप्ता आदींचा समावेश आहे. भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे काही बंडखोरांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली आहे. मात्र, माघारीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.